26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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У збірної України перед Швецією на Євро-2020 мінус один, другий – під питанням

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 червня, 08:37
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Підопічні Андрія Шевченка продовжують тренуватися в Бухаресті і готуватися до матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи, який відбудеться у вівторок
/ Фото: УАФ

Українські футболісти отримали досить тривалу паузу між іграми на Євро. Програвши австрійцям ще в понеділок, свою дуель у плей-оф вони проведуть в Глазго тільки наступного вівторка. Однак не всі полетять з Румунії до Шотландії.

Вчора вранці стало відомо, що Ярмоленко і Малиновський повернулися в основну групу збірної. А з вечірнього тренування "синьо-жовтих" прийшла звістка, що табір команди покинув Денис Попов. Стало остаточно зрозуміло, що захисник Динамо через пошкодження м'яза гомілки не зможе допомогти збірній на турнірі, тому йому дозволили повернутися до Києва для відновлення в клубі.

Про це повідомив сайт УАФ.

Проте тішить, що вже ропочав роботу на полі Олександр Зубков, який отримав травму ще в першій грі – з Нідерландами. Вінгер Ференцвароша після вправ у басейні і тренажерному залі приєднався до партнерів, хоча займається індивідуально. Поки що точно невідомо, чи зможе він зіграти 29 червня.

У суботу вдень запланована пресконференція за участю Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. А на гру зі шведами наші полетять у понеділок.

Напередодні Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч: де й коли.

Згадаймо поки що єдину перемогу наших на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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Неділя, 27 червня
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Понеділок, 28 червня
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