Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч: де й коли

Сьомін буде вболівати за збірну Росії, якщо вона зустрінеться з Україною / Фото: Reuters

Наші футбольні функціонери не стали відмовчуватися і відповіли на укол депутата Державної думи РФ. Нагадаємо, напередодні росіяни запропонували збірної України зіграти матч. Президент УАФ Андрій Павелко категорично не заперечував, але назвав умови для "товарняка".

Його слова наводить сайт sport.ua:

"Матч може відбутися тільки за наступних обов'язкових умов: після повного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів. А ще після того, як наші провідні команди, Шахтар і Зоря, а також перший чемпіон і представник України в єврокубках, Таврія, зіграють матчі чемпіонату України на своїх домашніх стадіонах – на Донбас Арені в Донецьку, на Авангарді в Луганську, на Локомотиві в Сімферополі відповідно.

А ще після того, як там зазвучить гімн України, а також гімн Ліги чемпіонів, в якій виступає Шахтар, а першим представником України була Таврія, а також гімн Ліги Європи, де нашу країну представляє Зоря, і за якими так скучили вболівальники Донецька, Луганська й Криму.

Поєдинок між збірними України та Росії в такому випадку можна буде організувати на одному з цих стадіонів. Або по черзі на кожному з них".