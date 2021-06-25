26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч: де й коли

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
25 червня, 23:31
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Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що подібна зустріч футболістів можлива тільки після деокупацію Криму і Донбасу
Сьомін буде вболівати за збірну Росії, якщо вона зустрінеться з Україною
Сьомін буде вболівати за збірну Росії, якщо вона зустрінеться з Україною / Фото: Reuters

Наші футбольні функціонери не стали відмовчуватися і відповіли на укол депутата Державної думи РФ. Нагадаємо, напередодні росіяни запропонували збірної України зіграти матч. Президент УАФ Андрій Павелко категорично не заперечував, але назвав умови для "товарняка".

Його слова наводить сайт sport.ua:

"Матч може відбутися тільки за наступних обов'язкових умов: після повного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів. А ще після того, як наші провідні команди, Шахтар і Зоря, а також перший чемпіон і представник України в єврокубках, Таврія, зіграють матчі чемпіонату України на своїх домашніх стадіонах – на Донбас Арені в Донецьку, на Авангарді в Луганську, на Локомотиві в Сімферополі відповідно.

А ще після того, як там зазвучить гімн України, а також гімн Ліги чемпіонів, в якій виступає Шахтар, а першим представником України була Таврія, а також гімн Ліги Європи, де нашу країну представляє Зоря, і за якими так скучили вболівальники Донецька, Луганська й Криму.

Поєдинок між збірними України та Росії в такому випадку можна буде організувати на одному з цих стадіонів. Або по черзі на кожному з них".

Раніше українці висловили повагу Швеції за вихід до плей-оф.

Згадаймо, як збірна України здобула перемогу над Північною Македонією на Євро:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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