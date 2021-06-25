26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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Ярмоленко і Маліновський повернулися до основної групи збірної, Зубков на підході

Олег Люлька Олег Люлька
25 червня, 12:00
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Зоряні легіонери національної команди відновили тренування в основній групі після вихідного, ось-ось до них приєднається і Зубков
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Провідні футболісти збірної України Андрій Ярмоленко і Руслан Маліновський повернулися до загальної тренувальної групи національної команди. Напередодні обидва пропускали заняття, оскільки їм дали відпочити.

Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи
Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters

Тим часом центральний захисник збірної Денис Попов продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза. А ось лівий вінгер Олександр Зубков, який отримав аналогічне ушкодження в стартовому поєдинку Євро з Нідерландами, хоч і продовжує тренуватися індивідуально, але вже дуже близький до повернення до загальної групи.

Про це повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2/3 Дмитро Шпірко.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії потрапила до плей-оф футбольного Євро як одна з найкращих третіх команд груп. За іронією долі, в 1/8 фіналу (29 червня в Глазго) команда Андрія Шевченка зіграє з тими самими шведами, які витягли нас до плей-оф завдяки перемозі над Польщею 3:2.

Якщо українці здолають шведів, то в 1/4 фіналу зустрінуться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Дивіться, як шведи допомогли Україні потрапити до 1/8 фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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Неділя, 27 червня
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Понеділок, 28 червня
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