Ярмоленко і Маліновський повернулися до основної групи збірної, Зубков на підході

Зоряні легіонери національної команди відновили тренування в основній групі після вихідного, ось-ось до них приєднається і Зубков

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Провідні футболісти збірної України Андрій Ярмоленко і Руслан Маліновський повернулися до загальної тренувальної групи національної команди. Напередодні обидва пропускали заняття, оскільки їм дали відпочити.

Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters

Тим часом центральний захисник збірної Денис Попов продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза. А ось лівий вінгер Олександр Зубков, який отримав аналогічне ушкодження в стартовому поєдинку Євро з Нідерландами, хоч і продовжує тренуватися індивідуально, але вже дуже близький до повернення до загальної групи.

Про це повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2/3 Дмитро Шпірко.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії потрапила до плей-оф футбольного Євро як одна з найкращих третіх команд груп. За іронією долі, в 1/8 фіналу (29 червня в Глазго) команда Андрія Шевченка зіграє з тими самими шведами, які витягли нас до плей-оф завдяки перемозі над Польщею 3:2.

Якщо українці здолають шведів, то в 1/4 фіналу зустрінуться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Дивіться, як шведи допомогли Україні потрапити до 1/8 фіналу