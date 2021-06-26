26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
Германия --
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Евро-2020

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У сборной Украины перед Швецией на Евро-2020 минус один, второй – под вопросом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 08:37
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Подопечные Андрея Шевченко продолжают тренироваться в Бухаресте и готовиться к матчу 1/8 финала чемпионата Европы, который состоится во вторник
Сборная Украины на тренировке, Зинченко
Сборная Украины на тренировке, Зинченко / Фото: УАФ

Украинские футболисты получили довольно длительную паузу между играми на Евро. Проиграв австрийцам еще в понедельник, свою дуэль в плей-офф они проведут в Глазго только в следующий вторник. Однако не все полетят из Румынии в Шотландию.

Вчера утром стало известно, что Ярмоленко и Малиновский вернулись в основную группу сборной. А с вечерней тренировки "сине-желтых" пришло известие, что лагерь команды покинул Денис Попов. Стало окончательно ясно, что защитник Динамо из-за повреждения мышцы голени не сможет помочь сборной на турнире, поэтому ему разрешили вернуться в Киев для восстановления в клубе.

Об этом сообщил сайт УАФ.

Зато радует, что уже приступил к работе на поле Александр Зубков, получивший травму еще в первой игре – с Нидерландами. Вингер Ференцвароша после упражнений в бассейне и тренажерном зале присоединился к партнерам, хотя занимается индивидуально. Пока что точно неясно, сможет ли он сыграть 29 июня.

В субботу днем запланирована пресс-конференция с участием Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. А на игру со шведами наши полетят в понедельник.

Накануне Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч: где и когда.

Вспомним пока что единственную победу наших на Евро-2020:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
19:00
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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