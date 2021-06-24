Шведи вичавлюють з мікромоменту гол: лідер атак України розібрав суперника по плей-оф

Півзахисник збірної України Олександр Зубков ще відновлюється після травми в матчі з Іспанією, але вже зробив висновки з гри Швеції на Євро-2020

Олександр Зубков забивав за збірну напередодні Євро-2020 / Фото: Reuters

Вчора ввечері півзахисник угорського Ференцвароша Олександр Зубков пропустив тренування збірної України через відновлення після травми, яку отримав ще в поєдинку першого туру групового етапу з Нідерландами (2:3). Однак сьогодні обговорив з журналістами збірну Швеції, з якою українці зіграють у 1/8 Євро-2020.

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"Швеція як мінімум заслуговує на повагу, тому що зайняла перше місце в такій групі. З цього дня ми починаємо підготовку, готуватимемося дуже серйозно. Я бачив їхні ігри з Іспанією і Польщею. Проти Іспанії вони грали в оборонний футбол і дуже добре це робили. Також у них хороша лінія атаки і кваліфіковані гравці, які можуть розібратися один на один і вичавити з мікромоменту гол", – розповів Зубков на пресконференції УАФ.

/ Фото: Reuters

"У нас на два дні більше відпочинку, ніж у Швеції. Цей факт нам допоможе трохи підігнати фізичні кондиції і краще налаштуватися. Шведи дуже організовані? Я думаю, що у нас вистачає креативних гравців попереду. Ми в них віримо і впевнені, що свій момент знайдемо".

Раніше Шапаренко згадав матч зі шведами у 2012-му і дубль Шевченка.

А також повідомляли, що тренер Швеції радий отримати відпочинок перед Україною.