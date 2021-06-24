Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко розповів, що тренер київського Динамо Мірча Луческу дзвонить після кожного матчу на чемпіонаті Європи

Мірча Луческу розбирає ігри збірної України / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко згадав матч України і Швеції на Євро-2012. А потім зізнався, що під час нинішнього чемпіонату Європи зідзвонюється з головним тренером київського Динамо Мірчею Луческу, який розбирає матчі збірної. Нагадаємо, що у 1/8 фіналу українці зіграють проти збірної Швеції.

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"Думаю, Мірча Луческу буде радий, що ми пройдемо якнайдалі, і взагалі грали на такому рівні. Він дзвонить, після кожного матчу на зв'язку. Також розбирає ігри, підказує наші помилки. Матч зі Швецією? Вважаю, що потрібно брати на себе гру і ризикувати. Не боятися. Якщо помилятися, то впевнено, що не вони нас змусили помилитися, а ми захотіли цього самі", – розповів Шапаренко на прес-конференції УАФ

Збірна України, Шапаренко і Сидорчук / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.

Також українські футболісти думали, що поляки заб'ють третій гол Швеції. Гарну новину вони дізналися під час вечері.

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