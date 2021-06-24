26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Англія --
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Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 15:38
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Півзахисник збірної України Микола Шапаренко розповів, що тренер київського Динамо Мірча Луческу дзвонить після кожного матчу на чемпіонаті Європи
Мірча Луческу розбирає ігри збірної України
Мірча Луческу розбирає ігри збірної України / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко згадав матч України і Швеції на Євро-2012. А потім зізнався, що під час нинішнього чемпіонату Європи зідзвонюється з головним тренером київського Динамо Мірчею Луческу, який розбирає матчі збірної. Нагадаємо, що у 1/8 фіналу українці зіграють проти збірної Швеції.

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"Думаю, Мірча Луческу буде радий, що ми пройдемо якнайдалі, і взагалі грали на такому рівні. Він дзвонить, після кожного матчу на зв'язку. Також розбирає ігри, підказує наші помилки.

Матч зі Швецією? Вважаю, що потрібно брати на себе гру і ризикувати. Не боятися. Якщо помилятися, то впевнено, що не вони нас змусили помилитися, а ми захотіли цього самі", – розповів Шапаренко на прес-конференції УАФ

Збірна України, Шапаренко і Сидорчук
Збірна України, Шапаренко і Сидорчук / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.

Також українські футболісти думали, що поляки заб'ють третій гол Швеції. Гарну новину вони дізналися під час вечері.

Дивіться також, як Швеція обіграла Польщу

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
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