Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського: що сталося з лідерами

Вчора збірна України вперше в історії пройшла до плей-оф футбольного Євро як одна з кращих третіх команд груп. І 23 червня провела вечірнє годинне тренування в Бухаресті, проте без кількох лідерів.
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У загальній групі "синьо-жовтих" займалися 23 футболісти. Півзахисник угорського Ференцвароша Олександр Зубков пропустив тренування через відновлення після травми, яку отримав ще в поєдинку першого туру групового етапу з Нідерландами (2:3).
фото УАФ
Також на тренуванні не було півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка, яким цікавиться турецький Галатасарай, і хавбека Аталанти Руслана Малиновського. Лідери збірної отримали відпочинок.
Хоча до цього Ярмоленко провів індивідуальне тренування з фізіотерапевтом і вболівальники почали переживати. Але про травму футболіста не повідомлялося.
Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена вся через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00.
Раніше ми розповідали, як Україна грала проти Швеції. Наша збірна чотири рази перетиналася зі скандинавами.