23 червня 22:00 Відео
Португалія 2
Франція 2
23 червня 22:00 Відео
Німеччина 2
Угорщина 2
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського: що сталося з лідерами

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 10:04
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23 червня українська збірна провела годинне тренування на арені Аркул де Тріумф в Бухаресті, в якому взяли участь 23 футболісти
Збірна України тренувалася без Ярмоленка
Збірна України тренувалася без Ярмоленка / Фото: Reuters

Вчора збірна України вперше в історії пройшла до плей-оф футбольного Євро як одна з кращих третіх команд груп. І 23 червня провела вечірнє годинне тренування в Бухаресті, проте без кількох лідерів.

Читайте також: Хто чекає на Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-оф Євро-2020

У загальній групі "синьо-жовтих" займалися 23 футболісти. Півзахисник угорського Ференцвароша Олександр Зубков пропустив тренування через відновлення після травми, яку отримав ще в поєдинку першого туру групового етапу з Нідерландами (2:3).


фото УАФ

Також на тренуванні не було півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка, яким цікавиться турецький Галатасарай, і хавбека Аталанти Руслана Малиновського. Лідери збірної отримали відпочинок.

Хоча до цього Ярмоленко провів індивідуальне тренування з фізіотерапевтом і вболівальники почали переживати. Але про травму футболіста не повідомлялося.

Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією
Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією / Фото: Reuters

Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена вся через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше ми розповідали, як Україна грала проти Швеції. Наша збірна чотири рази перетиналася зі скандинавами.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
2:2
Відео Про матч
2:2
Відео Про матч
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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