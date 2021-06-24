Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського: що сталося з лідерами

23 червня українська збірна провела годинне тренування на арені Аркул де Тріумф в Бухаресті, в якому взяли участь 23 футболісти

Збірна України тренувалася без Ярмоленка / Фото: Reuters

Вчора збірна України вперше в історії пройшла до плей-оф футбольного Євро як одна з кращих третіх команд груп. І 23 червня провела вечірнє годинне тренування в Бухаресті, проте без кількох лідерів.

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У загальній групі "синьо-жовтих" займалися 23 футболісти. Півзахисник угорського Ференцвароша Олександр Зубков пропустив тренування через відновлення після травми, яку отримав ще в поєдинку першого туру групового етапу з Нідерландами (2:3).



фото УАФ

Також на тренуванні не було півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка, яким цікавиться турецький Галатасарай, і хавбека Аталанти Руслана Малиновського. Лідери збірної отримали відпочинок.

Хоча до цього Ярмоленко провів індивідуальне тренування з фізіотерапевтом і вболівальники почали переживати. Але про травму футболіста не повідомлялося.

Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією / Фото: Reuters

Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк", що вміщає 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена вся через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше ми розповідали, як Україна грала проти Швеції. Наша збірна чотири рази перетиналася зі скандинавами.