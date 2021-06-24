Україні на Євро дали другий шанс: наші гравці думали, що поляки заб'ють третій гол Швеції

Футболісти збірної України Микола Шапаренко та Олександр Зубков розповіли, що дізналися про вихід в плей-оф чемпіонату Європи під час вечері

Футболісти збірної України Микола Шапаренко та Олександр Зубков розповіли про емоції від виходу команди до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. А також, які думки відвідували гравців під час доленосного для нас матчу 3-го туру Швеція – Польща (3:2), де нам потрібна була перемога шведів або нічия.

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"Думали, що поляки заб'ють третій гол, вони дуже добре грали. Але Фортуна посміхнулася і шведам, і нам, тому будемо грати зі Швецією у 1/8 фіналу", – розповів Шапаренко на прес-конференції УАФ

Україна vs Австрія на Євро-2020 / Фото: Reuters

"Безумовно, ця гра змусила нас трохи понервувати. У будь-якому випадку, доля дала нам другий шанс, я вважаю, гріх таким шансом не скористатися. Ми були в цей момент на вечері. І як тільки гра закінчилася, всі раділи, всі один одного вітали", – додав Зубков

/ Фото: Reuters

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.

А також повідомляли, що тренер Швеції радий отримати відпочинок перед Україною.