Дивився з татом і запам'ятав дубль Шеви: Шапаренко згадав матч зі шведами у 2012-му

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко дев'ять років тому вболівав за Україну під час канікул. А сьогодні вважає Швецію бойової командою, яка проявляє характер

Микола Шапаренко та Андрій Шевченко на тренуванні / Фото: УАФ

Півзахисник збірної України та київського Динамо 22-річний Микола Шапаренко згадав після виходу України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи згадав матч зі Швецією на Євро-2012. Тоді "синьо-жовті" обіграли "Тре крунур" в групі 2: 1. Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня , В Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

"Безумовно, пам'ятаю цей матч. Був тоді вдома, було літо, канікули, дивився вдома разом з татом. Запам'ятався ще той маленький хлопчик, якого одразу на трибунах показали. І, звичайно ж, дубль Шевченка", – розповів Шапаренко на прес-конференції УАФ

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Також півзахисник розповів про силу збірної Швеції: "Бойова команда, яка проявляє характер, бореться на кожній дільниці і дуже сильні індивідуально гравці. Далі нам вже тренерський штаб підкаже, як проти них грати".

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленко і Малиновського .

А також повідомляли, що тренер Швеції радий отримати відпочинок перед Україною .