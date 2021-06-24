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Уельс --
Данія --
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Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
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Дивився з татом і запам'ятав дубль Шеви: Шапаренко згадав матч зі шведами у 2012-му

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 13:47
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Півзахисник збірної України Микола Шапаренко дев'ять років тому вболівав за Україну під час канікул. А сьогодні вважає Швецію бойової командою, яка проявляє характер
Микола Шапаренко та Андрій Шевченко на тренуванні
Микола Шапаренко та Андрій Шевченко на тренуванні / Фото: УАФ

Півзахисник збірної України та київського Динамо 22-річний Микола Шапаренко згадав після виходу України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи згадав матч зі Швецією на Євро-2012. Тоді "синьо-жовті" обіграли "Тре крунур" в групі 2: 1. Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня , В Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

"Безумовно, пам'ятаю цей матч. Був тоді вдома, було літо, канікули, дивився вдома разом з татом. Запам'ятався ще той маленький хлопчик, якого одразу на трибунах показали. І, звичайно ж, дубль Шевченка", – розповів Шапаренко на прес-конференції УАФ

Читайте також: Україна на Євро дали другий шанс: наші гравці думали, що поляки заб'ють третій гол Швеції

Також півзахисник розповів про силу збірної Швеції: "Бойова команда, яка проявляє характер, бореться на кожній дільниці і дуже сильні індивідуально гравці. Далі нам вже тренерський штаб підкаже, як проти них грати".

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленко і Малиновського .

А також повідомляли, що тренер Швеції радий отримати відпочинок перед Україною .

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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