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Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 15:38
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Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал, что тренер киевского Динамо Мирча Луческу звонит после каждого матча на чемпионате Европы
Мирча Луческу разбирает игры сборной Украины
Мирча Луческу разбирает игры сборной Украины / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко вспомнил матч Украины и Швеции на Евро-2012. А затем признался, что во время нынешнего чемпионата Европы созванивается с главным тренером киевского Динамо Мирчей Луческу, который разбирает матчи сборной. Напомним, что в 1/8 финала украинцы сыграют против сборной Швеции.

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"Думаю, Мирча Луческу будет рад, что мы пройдем как можно дальше, и dообще играли на таком уровне. Он звонит, после каждого матча на связи. Также разбирает игры, подсказывает наши ошибки.

Матч со Швецией? Считаю, что нужно брать на себя игру и рисковать. Не бояться. Если ошибаться, то уверенно, что не они нас заставили ошибиться, а мы захотели этого сами", – рассказал Шапаренко на пресс-конференции УАФ

Сборная Украины, Шапаренко и Сидорчук
Сборная Украины, Шапаренко и Сидорчук / Фото: Reuters

Напомним, что Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

Также украинские футболисты думали, что поляки забьют третий гол Швеции. Хорошую новость они узнали во время ужина.

Смотрите также, как Швеция обыграла Польшу

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2
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
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3
3
Финляндия
3
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3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
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6
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Украина
3
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3
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Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
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