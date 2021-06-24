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Чехия --
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Шведы выжимают из микромомента гол: лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 14:25
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Полузащитник сборной Украины Александр Зубков еще восстанавливается после травмы в матче с Испанией, но уже сделал выводы из игры Швеции на Евро-2020
Александр Зубков забивал за сборную накануне Евро-2020
Александр Зубков забивал за сборную накануне Евро-2020 / Фото: Reuters

Вчера вечером полузащитник венгерского Ференцвароша Александр Зубков пропустил тренировку сборной Украины из-за восстановления после травмы, которую получил еще в поединке первого тура группового этапа с Нидерландами (2:3). Однако сегодня обсудил с журналистами сборную Швеции, с которой украинцы сыграют в 1/8 Евро-2020.

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"Швеция как минимум заслуживает уважения, потому что заняла первое место в такой группе. С этого дня мы начинаем подготовку, будем готовиться очень серьезно. Я видел их игры с Испанией и Польшей. Против Испании они играли в оборонительный футбол и очень хорошо это делали. Также у них хорошая линия атаки и квалифицированные игроки, которые могут разобраться один на один и выжать из микромомента гол", – рассказал Зубков на пресс-конференции УАФ.

Александр Зубков, сборная Украины
Александр Зубков, сборная Украины / Фото: Reuters

"У нас на два дня больше отдыха, чем у Швеции. Этот факт нам поможет немного подогнать физические кондиции и лучше настроиться. Шведы очень организованы? Я думаю, что у нас хватает креативных игроков впереди. Мы в них верим и уверены, что свой момент найдем".

Ранее Шапаренко вспомнил матч со шведами в 2012-м и дубль Шевченко.

А также сообщали, что тренер Швеции рад получить отдых перед Украиной.

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Италия
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2
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4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
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3
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Финляндия
3
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3
4
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3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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2
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