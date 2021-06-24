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Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00 Видео
Германия 2
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26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
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Евро-2020

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Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского: что случилось с лидерами

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 10:04
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23 июня украинская сборная провела часовую тренировку на арене Аркул где Триумф в Бухаресте, в котором приняли участие 23 футболиста
Сборная Украины тренировалась без Ярмоленко
Сборная Украины тренировалась без Ярмоленко / Фото: Reuters

Вчера сборная Украины впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. И 23 июня провела вечернюю часовую тренировку в Бухаресте, однако без нескольких лидеров.

Читайте также: Кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020

В общей группе "сине-желтых" занималось 23 футболиста. Полузащитник венгерского Ференцвароша Александр Зубков пропустил тренировку из-за восстановления после травмы, которую получил еще в поединке первого тура группового этапа с Нидерландами (2:3).


Фото УАФ

Также на тренировке не было полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко, которым интересуется турецкий Галатасарай, и хавбека Аталанты Руслана Малиновского. Лидеры сборной получили отдых.

Хотя до этого Ярмоленко провел индивидуальную тренировку с физиотерапевтом, и болельщики начали переживать. Но о травме футболиста не сообщалось.

Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией
Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена вся из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00.

Ранее мы рассказывали, как Украина играла против Швеции. Наша сборная четыре раза пересекалась со скандинавами.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 23 июня
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Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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