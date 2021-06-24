Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского: что случилось с лидерами

23 июня украинская сборная провела часовую тренировку на арене Аркул где Триумф в Бухаресте, в котором приняли участие 23 футболиста

Сборная Украины тренировалась без Ярмоленко / Фото: Reuters

Вчера сборная Украины впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. И 23 июня провела вечернюю часовую тренировку в Бухаресте, однако без нескольких лидеров.

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В общей группе "сине-желтых" занималось 23 футболиста. Полузащитник венгерского Ференцвароша Александр Зубков пропустил тренировку из-за восстановления после травмы, которую получил еще в поединке первого тура группового этапа с Нидерландами (2:3).



Фото УАФ

Также на тренировке не было полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко, которым интересуется турецкий Галатасарай, и хавбека Аталанты Руслана Малиновского. Лидеры сборной получили отдых.

Хотя до этого Ярмоленко провел индивидуальную тренировку с физиотерапевтом, и болельщики начали переживать. Но о травме футболиста не сообщалось.

Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена вся из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00.

Ранее мы рассказывали, как Украина играла против Швеции. Наша сборная четыре раза пересекалась со скандинавами.