Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского: что случилось с лидерами

Вчера сборная Украины впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. И 23 июня провела вечернюю часовую тренировку в Бухаресте, однако без нескольких лидеров.
Читайте также: Кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020
В общей группе "сине-желтых" занималось 23 футболиста. Полузащитник венгерского Ференцвароша Александр Зубков пропустил тренировку из-за восстановления после травмы, которую получил еще в поединке первого тура группового этапа с Нидерландами (2:3).
Фото УАФ
Также на тренировке не было полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко, которым интересуется турецкий Галатасарай, и хавбека Аталанты Руслана Малиновского. Лидеры сборной получили отдых.
Хотя до этого Ярмоленко провел индивидуальную тренировку с физиотерапевтом, и болельщики начали переживать. Но о травме футболиста не сообщалось.
Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена вся из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00.
Ранее мы рассказывали, как Украина играла против Швеции. Наша сборная четыре раза пересекалась со скандинавами.