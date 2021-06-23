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Ярмоленко зовет турецкий гранд. С лидером Украины связались во время Евро

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 09:46
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Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в стамбульском Галатасарае, а английский Вест Хэм даже готов отпустить своего полузащитника бесплатно
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого Галатасарая. Представители стамбульского клуба даже контактировали с футболистом. Хотя недавно Ярмоленко заявил, что связывает будущее с Киевом.

Как сообщает в Twitter журналист Эртан Сюзгюн, турецкий клуб уже связался с Ярмоленко по поводу возможного перехода. Англичане не просят денег за Ярмоленко и готов отпустить его, несмотря на наличие контракта до лета 2022 года. Но вот потянет ли Галатасарай зарплату украинца, который в Вест Хэме получает после вычета налогов 3,5 млн евро в год.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Также журналист утверждает, что есть и другие команды, заинтересованные в услугах Ярмоленко. В прошлом сезоне украинский полузащитник провел 15 матчей в английской Премьер-лиге и отметился передачей. Лишь однажды Андрей выходил на поле в основном составе. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 млн евро.

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Кстати, накануне мы писали, что Ярмоленко может вернуться в Динамо. Андрей не желает продлевать контракт с Вест Хэмом, истекающий следующим летом.

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Италия
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9
2
Уэльс
3
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Швейцария
3
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4
4
Турция
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
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2:7
3
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#
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И
Г
О
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Нидерланды
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2
Австрия
3
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Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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