Ярмоленко зовет турецкий гранд. С лидером Украины связались во время Евро

Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в стамбульском Галатасарае, а английский Вест Хэм даже готов отпустить своего полузащитника бесплатно

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого Галатасарая. Представители стамбульского клуба даже контактировали с футболистом. Хотя недавно Ярмоленко заявил, что связывает будущее с Киевом.

Как сообщает в Twitter журналист Эртан Сюзгюн, турецкий клуб уже связался с Ярмоленко по поводу возможного перехода. Англичане не просят денег за Ярмоленко и готов отпустить его, несмотря на наличие контракта до лета 2022 года. Но вот потянет ли Галатасарай зарплату украинца, который в Вест Хэме получает после вычета налогов 3,5 млн евро в год.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Также журналист утверждает, что есть и другие команды, заинтересованные в услугах Ярмоленко. В прошлом сезоне украинский полузащитник провел 15 матчей в английской Премьер-лиге и отметился передачей. Лишь однажды Андрей выходил на поле в основном составе. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 млн евро.

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Кстати, накануне мы писали, что Ярмоленко может вернуться в Динамо. Андрей не желает продлевать контракт с Вест Хэмом, истекающий следующим летом.

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