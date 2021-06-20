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20 июня 19:00 Видео
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Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Евро-2020

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Будущее Ярмоленко: футболист отказался от варианта Шевы

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 23:52
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Вингер Вест Хэма заявил, что будущее своей семьи связывает с Киевом, а не с Лондоном, где после завершения карьеры игрока осел коуч сборной Украины Андрей Шевченко
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Вингер сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, что не связывает свое будущее и будущее своих детей с Лондоном, где он сейчас проживает.

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"Только с Украиной, только с Киевом. Свое будущее я вижу только в Киеве. Мне неинтересно за границей, здесь другой менталитет. Малиновский говорит, что будет жить в Бергамо, но я не хочу. Я там как в гостях, а в Киеве себя чувствую как дома. И вряд ли что-то изменится"

"У меня в Киеве есть своя квартира, а когда приезжаю к родителям (в Чернигов) и захожу в свою комнатуху, то появляется ностальгия, ты вспоминаешь какие-то смешные моменты. Для меня Киев – это мой дом в будущем, это 100 процентов", – сказал Ярмоленко каналу Вацко Live

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрей Ярмоленко, его жена и дети
Андрей Ярмоленко, его жена и дети / Фото: Instagram

Напомним, именно в Лондоне после завершения карьеры осел тренер сборной Украины Андрей Шевченко, как и Ярмоленко, поигравший за клуб из этого города – только не Вест Хэм, а Челси.

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В столице Англии у Шевы дом, там он часто любит играть в гольф с экс-одноклубниками по Челси.

Кстати, накануне мы писали, что Ярмоленко может вернуться в Динамо. Андрей не желает продлевать контракт с Вест Хэмом, истекающий следующим летом.

Смотрите, как Ярмоленко помог Украине обыграть Северную Македонию

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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