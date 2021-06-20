20 июня 19:00 Видео
Швейцария 3
Турция 1
20 июня 19:00 Видео
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Дома у Шевы! Где и когда Италия готовится сыграть с Украиной в 1/8 финала Евро

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 22:32
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Если в понедельник украинцы не проиграют австрийцам в третьем туре группового раунда, то в плей-офф сыграют с итальянцами 26 июня на главной арене Евро – Уэмбли
Италия vs Украина
Италия vs Украина / Фото: Reuters

В воскресенье сборная Италии обыграла Уэльс 1:0 и с первого места в своей группе вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с Украиной, если в понедельник команда Шевченко не проиграет Австрии.

ИТАЛИЯ – УКРАИНА: ГДЕ СОСТОИТСЯ МАТЧ

Если Украина таки не проиграет австрийцам, то матч нашей сборной с Италией в 1/8 финала Евро состоится на нейтральной территории – а именно, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в субботу, 26 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени. У Италии при этом будет на сутки больше времени для восстановления, чем у Украины.

Но опять же – это при условии, что после понедельничного матча с Австрией Украина сохранит второе место в своем квартете. Если мы проиграем австрийцам, то станем третьими в своей группе и не факт, что вообще выйдем в 1/8 финала.

Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

Кстати, по отношению к Андрею Шевченко Лондон все же язык не поворачивается назвать нейтральным. Там у него дом, там он часто играет в гольф. И, к слову, там же сейчас – и апартаменты лидера нашей сборной Андрея Ярмоленко.

Сборную Украины ждут непростые испытания
Сборную Украины ждут непростые испытания / Фото: Reuters

СБОРНАЯ УКРАИНЫ И "УЭМБЛИ"

"Сине-желтые" трижды играли на этой арене с англичанами – 0:2 в 2000-м, 1:2 в 2009-м ( с голом Шевы) и 1:1 в 2012-м (забил Коноплянка).

"Уэмбли"
"Уэмбли" / Фото: Reuters

"УЭМБЛИ" И ЕВРО-2020

На "Уэмбли" должны пройти оба полуфинала и финал Евро-2020. Но недавно появилась информация, что УЕФА может перенести финал Евро из Лондона в Будапешт, если британское правительство не сделает исключение для 2500 вип-гостей и журналистов и не разрешит им не отбывать 10-дневный карантин.

Однако позже эта информация была опровергнута. "УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест – порядка 40 000. Мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Британии не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте", – заявили в Европейском футбольном союзе.

Смотрите, как Италия обыграла Уэльс 1:0 и попала на "Уэмбли"

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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