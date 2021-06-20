Дома у Шевы! Где и когда Италия готовится сыграть с Украиной в 1/8 финала Евро

Если в понедельник украинцы не проиграют австрийцам в третьем туре группового раунда, то в плей-офф сыграют с итальянцами 26 июня на главной арене Евро – Уэмбли

Италия vs Украина / Фото: Reuters

В воскресенье сборная Италии обыграла Уэльс 1:0 и с первого места в своей группе вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с Украиной, если в понедельник команда Шевченко не проиграет Австрии.

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Если Украина таки не проиграет австрийцам, то матч нашей сборной с Италией в 1/8 финала Евро состоится на нейтральной территории – а именно, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в субботу, 26 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени. У Италии при этом будет на сутки больше времени для восстановления, чем у Украины.

Но опять же – это при условии, что после понедельничного матча с Австрией Украина сохранит второе место в своем квартете. Если мы проиграем австрийцам, то станем третьими в своей группе и не факт, что вообще выйдем в 1/8 финала.

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Кстати, по отношению к Андрею Шевченко Лондон все же язык не поворачивается назвать нейтральным. Там у него дом, там он часто играет в гольф. И, к слову, там же сейчас – и апартаменты лидера нашей сборной Андрея Ярмоленко.

Сборную Украины ждут непростые испытания / Фото: Reuters

СБОРНАЯ УКРАИНЫ И "УЭМБЛИ"

"Сине-желтые" трижды играли на этой арене с англичанами – 0:2 в 2000-м, 1:2 в 2009-м ( с голом Шевы) и 1:1 в 2012-м (забил Коноплянка).

"Уэмбли" / Фото: Reuters

"УЭМБЛИ" И ЕВРО-2020

На "Уэмбли" должны пройти оба полуфинала и финал Евро-2020. Но недавно появилась информация, что УЕФА может перенести финал Евро из Лондона в Будапешт, если британское правительство не сделает исключение для 2500 вип-гостей и журналистов и не разрешит им не отбывать 10-дневный карантин.

Однако позже эта информация была опровергнута. "УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест – порядка 40 000. Мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Британии не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте", – заявили в Европейском футбольном союзе.

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