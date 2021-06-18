Финал Евро-2020 готовятся перенести из Лондона в Будапешт

Европейский футбольный союз сменит место проведения финального поединка чемпионата Европы, если британское правительство не отменит карантин для гостей Лондона

"Пушкаш Арена" в Будапеште / Фото: Reuters

Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.

Об этом сообщает Daily Mail.

УЕФА может принять решение о переносе финального матча в Будапешт, если британское правительство не сделает исключение для 2500 вип-гостей и не разрешит им не отбывать карантин.

На данный момент люди, прибывающие в Англию из стран, включенных в "красный список", должны отбывать 10-дневную изоляцию.

Подобная ситуация уже имела место перед финалом Лиги чемпионов. УЕФА решил перенести матч из Стамбула, и Англия была одним из фаворитов на проведение этой игры. Однако правительство страны и УЕФА не договорились об исключениях по карантину для спонсоров, вип-персон и журналистов. Поэтому финал ЛЧ состоялся в Порту.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

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Отметим, что со следующей недели Венгрия отменяет все ограничения для людей, приезжающих из стран Шенгенского соглашения. Также в Будапеште разрешено заполнять трибуны стадиона на 100 процентов. Тогда как лондонский "Уэмбли", где должны пройти полуфиналы и финал Евро-2020, разрешено заполнять на 50 процентов.