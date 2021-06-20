Вдома у Шеви! Де і коли Італія готується зіграти з Україною в 1/8 фіналу Євро

Якщо в понеділок українці не програють австрійцям e третьому турі групового раунду, то в плей-оф зіграють з італійцями 26 червня на головній арені Євро – Вемблі

Італія vs Україна / Фото: Reuters

У неділю збірна Італії обіграла Уельс 1: 0 і з першого місця у своїй групі вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020, де зіграє з Україною, якщо в понеділок команда Шевченка не програє Австрії.

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Якщо Україна таки не програє австрійцям, то матч нашої збірної з Італією в 1/8 фіналу Євро відбудеться на нейтральній території – а саме, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні в суботу, 26 червня, початок – о 22:00 за київським часом. У Італії при цьому буде на добу більше часу для відновлення, ніж у України.

Але знову ж таки – це за умови, що після понеділкового матчу з Австрією Україна збереже друге місце в своєму квартеті. Якщо ми програємо австрійцям, то станемо третіми у своїй групі і не факт, що взагалі вийдемо до 1/8 фіналу.

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До речі, щодо Андрія Шевченка Лондон все ж язик не повертається назвати нейтральним. Там у нього будинок, там він часто грає в гольф. І, до речі, там же зараз – і апартаменти лідера нашої збірної Андрія Ярмоленка.

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ЗБІРНА УКРАЇНИ ТА "ВЕМБЛІ"

"Синьо-жовті" тричі грали на цій арені з англійцями – 0:2 в 2000-му, 1:2 в 2009-му (з голом Шеви) і 1:1 в 2012-му (забив Коноплянка).

"Вемблі" / Фото: Reuters

"ВЕМБЛІ" І ЄВРО-2020

На "Вемблі" мають відбутися обидва півфінали і фінал Євро-2020. Але недавно з'явилася інформація, що УЄФА може перенести фінал Євро з Лондона до Будапешта, якщо британський уряд не зробить виняток для 2500 віп-гостей і журналістів і не дозволить їм не відбувати 10-денний карантин.

Однак пізніше ця інформація була спростована. "УЄФА щаслива, що на матчах плей-оф заповнюваність "Вемблі" буде збільшена до 50% від загальної кількості місць – близько 40 000. Ми ведемо переговори з місцевою владою, щоб уболівальникам було дозволено відвідувати матчі, використовуючи сувору концепцію тестування і "бульбашки", тобто їхнє перебування в Британії не перевищить 24 години, а пересуватися вони будуть тільки на затвердженому транспорті", – заявили в Європейській футбольній спілці.

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