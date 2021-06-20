20 червня 19:00 Відео
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 19:00 Відео
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Вдома у Шеви! Де і коли Італія готується зіграти з Україною в 1/8 фіналу Євро

Олег Люлька Олег Люлька
20 червня, 22:32
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Якщо в понеділок українці не програють австрійцям e третьому турі групового раунду, то в плей-оф зіграють з італійцями 26 червня на головній арені Євро – Вемблі
Італія vs Україна
Італія vs Україна / Фото: Reuters

У неділю збірна Італії обіграла Уельс 1: 0 і з першого місця у своїй групі вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020, де зіграє з Україною, якщо в понеділок команда Шевченка не програє Австрії.

ІТАЛІЯ – УКРАЇНА: ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ МАТЧ

Якщо Україна таки не програє австрійцям, то матч нашої збірної з Італією в 1/8 фіналу Євро відбудеться на нейтральній території – а саме, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні в суботу, 26 червня, початок – о 22:00 за київським часом. У Італії при цьому буде на добу більше часу для відновлення, ніж у України.

Але знову ж таки – це за умови, що після понеділкового матчу з Австрією Україна збереже друге місце в своєму квартеті. Якщо ми програємо австрійцям, то станемо третіми у своїй групі і не факт, що взагалі вийдемо до 1/8 фіналу.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

До речі, щодо Андрія Шевченка Лондон все ж язик не повертається назвати нейтральним. Там у нього будинок, там він часто грає в гольф. І, до речі, там же зараз – і апартаменти лідера нашої збірної Андрія Ярмоленка.

Збірну України чекають непрості випробування
Збірну України чекають непрості випробування / Фото: Reuters

ЗБІРНА УКРАЇНИ ТА "ВЕМБЛІ"

"Синьо-жовті" тричі грали на цій арені з англійцями – 0:2 в 2000-му, 1:2 в 2009-му (з голом Шеви) і 1:1 в 2012-му (забив Коноплянка).

"Вемблі"
"Вемблі" / Фото: Reuters

"ВЕМБЛІ" І ЄВРО-2020

На "Вемблі" мають відбутися обидва півфінали і фінал Євро-2020. Але недавно з'явилася інформація, що УЄФА може перенести фінал Євро з Лондона до Будапешта, якщо британський уряд не зробить виняток для 2500 віп-гостей і журналістів і не дозволить їм не відбувати 10-денний карантин.

Однак пізніше ця інформація була спростована. "УЄФА щаслива, що на матчах плей-оф заповнюваність "Вемблі" буде збільшена до 50% від загальної кількості місць – близько 40 000. Ми ведемо переговори з місцевою владою, щоб уболівальникам було дозволено відвідувати матчі, використовуючи сувору концепцію тестування і "бульбашки", тобто їхнє перебування в Британії не перевищить 24 години, а пересуватися вони будуть тільки на затвердженому транспорті", – заявили в Європейській футбольній спілці.

Дивіться, як Італія обіграла Уельс 1:0 і потрапила на "Вемблі"

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
3:1
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1:0
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Понеділок, 21 червня
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