Україна залишилася без свого Роналду: ще одна травма на Євро-2020

Захисника Дениса Попова, у якого прес як у Кріштіану, підвів литковий м'яз. Він точно не зіграє проти Австрії, але може повернутися в стрій у плей-оф

Кріштіану Роналду і Денис Попов / Фото: Instagram

У збірної України ще одна кадрова втрата на чемпіонаті Європи. Разом із вінгером Олександром Зубковим, який зазнав травми в стартовому матчі турніру з Нідерландами, поза грою опинився і центральний захисник Денис Попов. Обидва не зіграють у понеділок з Австрією. Онлайн Україна – Австрія доступний на нашому сайті.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у переможця молодіжного ЧС-2019 захисника Динамо Попова – та ж травма, що і у Зубкова. Мова про проблеми з литковим м'язом.

Утім, хоч обидва не зіграють з Австрією, Андрій Шевченко розраховує на них у наступних матчах Євро-2020 – якщо Україна, звісно, проб'ється до плей-оф.

"Я не думаю, що там є якась серйозна проблема, просто Попову потрібно дати час, щоб він відновився, – зауважив Шева. – Що стосується нібито ушкодження у Яремчука, то це чутки. З ним все гаразд"

Захисник Динамо і збірної України Денис Попов / Фото: Instagram

Відзначимо, що Дениса Попова називають найбільш накачаним гравцем Динамо, кажучи, що прес у нього – як у Роналду. До речі, раніше фоловери гравця в Instagram-акаунті Дениса активно обговорювали тему його статури, як у бодібілдера.

"Така м'язова маса не буде заважати в професійному футболі?" – задавався питанням один з підписників динамівця. Інші прихильники футболіста не бачили в цьому проблеми: "Центрбекові – навряд чи завадить", "Роналду ж не заважає"

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