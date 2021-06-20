20 червня 5’
Швейцарія 0
Турція 0
20 червня 4’
Італія 0
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Україна залишилася без свого Роналду: ще одна травма на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
20 червня, 18:45
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Захисника Дениса Попова, у якого прес як у Кріштіану, підвів литковий м'яз. Він точно не зіграє проти Австрії, але може повернутися в стрій у плей-оф
Кріштіану Роналду і Денис Попов
Кріштіану Роналду і Денис Попов / Фото: Instagram

У збірної України ще одна кадрова втрата на чемпіонаті Європи. Разом із вінгером Олександром Зубковим, який зазнав травми в стартовому матчі турніру з Нідерландами, поза грою опинився і центральний захисник Денис Попов. Обидва не зіграють у понеділок з Австрією. Онлайн Україна – Австрія доступний на нашому сайті.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у переможця молодіжного ЧС-2019 захисника Динамо Попова – та ж травма, що і у Зубкова. Мова про проблеми з литковим м'язом.

Утім, хоч обидва не зіграють з Австрією, Андрій Шевченко розраховує на них у наступних матчах Євро-2020 – якщо Україна, звісно, проб'ється до плей-оф.

"Я не думаю, що там є якась серйозна проблема, просто Попову потрібно дати час, щоб він відновився, – зауважив Шева. – Що стосується нібито ушкодження у Яремчука, то це чутки. З ним все гаразд"

Захисник Динамо і збірної України Денис Попов
Захисник Динамо і збірної України Денис Попов / Фото: Instagram

Відзначимо, що Дениса Попова називають найбільш накачаним гравцем Динамо, кажучи, що прес у нього – як у Роналду. До речі, раніше фоловери гравця в Instagram-акаунті Дениса активно обговорювали тему його статури, як у бодібілдера.

"Така м'язова маса не буде заважати в професійному футболі?" – задавався питанням один з підписників динамівця. Інші прихильники футболіста не бачили в цьому проблеми: "Центрбекові – навряд чи завадить", "Роналду ж не заважає"

Дивіться, як Україна обіграла на Євро-2020 Північну Македонію

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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