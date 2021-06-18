Фінал Євро-2020 готуються перенести з Лондона до Будапешта

Європейська футбольна спілка змінить місце проведення фінального поєдинку чемпіонату Європи, якщо британський уряд не скасує карантин для гостей Лондона

"Пушкаш Арена" в Будапешті / Фото: Reuters

Фінал Євро-2020 можуть перенести з Лондона до Будапешта.

Про це повідомляє Daily Mail.

УЄФА може ухвалити рішення про перенесення фінального матчу до Будапешта, якщо британський уряд не зробить виняток для 2500 віп-гостей і не дозволить їм не відбувати карантин.

Наразі люди, які прибувають в Англію з країн, включених до "червоного списку", повинні відбувати 10-денну ізоляцію.

Схожа ситуація вже була перед фіналом Ліги чемпіонів. УЄФА вирішила перенести матч із Стамбула, і Англія була одним із фаворитів на проведення цієї гри. Однак уряд країни і УЄФА не домовилися про винятки з карантину для спонсорів, віп-персон і журналістів. Тому фінал ЛЧ відбувся в Порту.

Стадіон "Вемблі" у Лондоні / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що з наступного тижня Угорщина скасовує всі обмеження для людей, які приїздять з країн Шенгенської угоди. Також у Будапешті дозволено заповнювати трибуни стадіону на 100 відсотків. Позаяк лондонський "Вемблі", де мають відбутися півфінали і фінал Євро-2020, дозволено заповнювати на 50 відсотків.