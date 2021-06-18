18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Фінал Євро-2020 готуються перенести з Лондона до Будапешта

Олег Люлька Олег Люлька
18 червня, 12:57
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Європейська футбольна спілка змінить місце проведення фінального поєдинку чемпіонату Європи, якщо британський уряд не скасує карантин для гостей Лондона
"Пушкаш Арена" в Будапешті
"Пушкаш Арена" в Будапешті / Фото: Reuters

Фінал Євро-2020 можуть перенести з Лондона до Будапешта.

Про це повідомляє Daily Mail.

УЄФА може ухвалити рішення про перенесення фінального матчу до Будапешта, якщо британський уряд не зробить виняток для 2500 віп-гостей і не дозволить їм не відбувати карантин.

Наразі люди, які прибувають в Англію з країн, включених до "червоного списку", повинні відбувати 10-денну ізоляцію.

Схожа ситуація вже була перед фіналом Ліги чемпіонів. УЄФА вирішила перенести матч із Стамбула, і Англія була одним із фаворитів на проведення цієї гри. Однак уряд країни і УЄФА не домовилися про винятки з карантину для спонсорів, віп-персон і журналістів. Тому фінал ЛЧ відбувся в Порту.

Стадіон "Вемблі" у Лондоні
Стадіон "Вемблі" у Лондоні / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що з наступного тижня Угорщина скасовує всі обмеження для людей, які приїздять з країн Шенгенської угоди. Також у Будапешті дозволено заповнювати трибуни стадіону на 100 відсотків. Позаяк лондонський "Вемблі", де мають відбутися півфінали і фінал Євро-2020, дозволено заповнювати на 50 відсотків.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
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Субота, 19 червня
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