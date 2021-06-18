Фінал Євро-2020 не забирають у Лондона, але буде бульбашка і спецтранспорт

УЄФА веде переговори з урядом Великої Британії. Уже відомо, що на матчах плей-оф заповнюваність Уемблі буде збільшена до 50% від загальної кількості місць

Стадіон "Уемблі" повинен прийняти фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

УЄФА спростував інформацію про можливе перенесення фіналу Євро-2020 з Англії до Угорщини. Матч нібито планували провести не в Лондоні, а в Будапешті, якщо британський уряд не зробить виняток для 2500 VIP-гостей і не дозволить їм не відбувати карантин.

Читайте також: Москва доплясалася! У Росії закривають фан-зону Євро-2020

"УЄФА щаслива, що на матчах плей-оф заповнюваність "Уемблі" буде збільшена до 50% від загальної кількості місць – близько 40 000. Ми ведемо переговори з місцевою владою, щоб уболівальникам було дозволено відвідувати матчі, використовуючи сувору концепцію тестування і "бульбашки", тобто їхнє перебування в Британії не перевищить 24 години, а пересуватися вони будуть тільки на затвердженому транспорті", – цитує Reuters заяву УЄФА.

Стадіон "Вемблі" у Лондоні / Фото: REUTERS

В організації зазначили, що розуміють тиск, з яким стикається уряд: "Сподіваємося, що зможемо прийти до задовільного завершення наших обговорень із цього питання. Завжди є план на випадок непередбачених обставин, але ми впевнені, що фінальний тиждень пройде в Лондоні".

На цей момент люди, які прибувають в Англію з країн, включених до "червоного списку", повинні відбувати 10-денну ізоляцію.

Подібна ситуація вже складалася перед фіналом Ліги чемпіонів. УЄФА вирішила перенести матч зі Стамбула, і Англія була одним із фаворитів на проведення цієї гри. Але уряд країни і УЄФА не домовилися про винятки з карантину для спонсорів, віп-персон і журналістів. Тому фінал ЛЧ відбувся в Порту.