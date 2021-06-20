"Пішов погуляти": Ярмоленка оштрафували на 50 тисяч доларів

Найкращий футболіст збірної України на чемпіонаті Європи розповів про найбільший штраф у своїй кар'єрі – відвідини нічного клуба дорого коштували вінгеру

/ Фото: REUTERS

Лідер збірної України на Євро-2020 Андрій Ярмоленко розповів про найбільший штраф, який йому доводилося платити за час кар'єри.

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"50 000 доларів. Все по ділу, Ігор Суркіс провів виховну роботу. Це було дуже давно, в 22-23 роки. Я тоді пішов до нічного клуба, а у нас в Динамо було правило, щоб після 23:00 нас ніхто в місті не бачив. Це вся Україна знає. Я думав, що мене ніхто не впізнає, а я спокійнісінько сходжу погуляти. Такий вік був, що хотілося десь погуляти"

Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters

"Наступного дня пролунав дзвінок на базі, сказали, що президент хоче зі мною поговорити. Я взяв слухавку. Каже: "Погуляв?". Я: "Так". Він: "Штраф ось такий". Це трошки відбило бажання гуляти. Ігор Михайлович часто пробачав штрафи, зокрема і мені, але не в цій історії. Є штрафи за жовті та червоні картки, але це я кажу про найбільший", – розповів Ярмоленко каналу Вацко Live

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Ярмоленко може повернутися до Динамо. Андрій не бажає продовжувати контракт з Вест Гемом, дія якого закінчується наступного літа.

За даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує в Лондоні 7 млн євро на рік, але через травми і недовіру тренера Вест Гема майже не грає.

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