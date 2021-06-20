20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

"Пішов погуляти": Ярмоленка оштрафували на 50 тисяч доларів

Олег Люлька Олег Люлька
20 червня, 18:17
Копіювати лінк
Найкращий футболіст збірної України на чемпіонаті Європи розповів про найбільший штраф у своїй кар'єрі – відвідини нічного клуба дорого коштували вінгеру
/ Фото: REUTERS

Лідер збірної України на Євро-2020 Андрій Ярмоленко розповів про найбільший штраф, який йому доводилося платити за час кар'єри.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

"50 000 доларів. Все по ділу, Ігор Суркіс провів виховну роботу. Це було дуже давно, в 22-23 роки. Я тоді пішов до нічного клуба, а у нас в Динамо було правило, щоб після 23:00 нас ніхто в місті не бачив. Це вся Україна знає. Я думав, що мене ніхто не впізнає, а я спокійнісінько сходжу погуляти. Такий вік був, що хотілося десь погуляти"

Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи
Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters

"Наступного дня пролунав дзвінок на базі, сказали, що президент хоче зі мною поговорити. Я взяв слухавку. Каже: "Погуляв?". Я: "Так". Він: "Штраф ось такий". Це трошки відбило бажання гуляти. Ігор Михайлович часто пробачав штрафи, зокрема і мені, але не в цій історії. Є штрафи за жовті та червоні картки, але це я кажу про найбільший", – розповів Ярмоленко каналу Вацко Live

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Ярмоленко може повернутися до Динамо. Андрій не бажає продовжувати контракт з Вест Гемом, дія якого закінчується наступного літа.

За даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує в Лондоні 7 млн євро на рік, але через травми і недовіру тренера Вест Гема майже не грає.

Дивіться, як Ярмоленко допоміг Україні обіграти Північну Македонію

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти