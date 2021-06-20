Ярмоленко, як Роналду: лідер збірної України в ТОП-10 найкращих гравців Євро

Андрій Ярмоленко в двох матчах на Євро-2020 забив два м'ячі і зробив одну результативну передачу. Це дало змогу українцеві потрапити в десятку найкращих гравців турніру

Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко входить у десятку найкращих гравців Євро-2020, згідно зі статистикою InStat Index. До речі, після успішного старту на Євро Ярмоленко вирішив розлучитися з Вест Гемом.

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Лідер нашої команди забив два голи в двох матчах, а також записав на свій рахунок результативну передачу. Аналітики оцінили гру українця в 371 бал, всього на 6 балів менше, ніж у португальця Кріштіану Роналду.