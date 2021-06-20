Ярмоленко, як Роналду: лідер збірної України в ТОП-10 найкращих гравців Євро

Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко входить у десятку найкращих гравців Євро-2020, згідно зі статистикою InStat Index. До речі, після успішного старту на Євро Ярмоленко вирішив розлучитися з Вест Гемом.
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Лідер нашої команди забив два голи в двох матчах, а також записав на свій рахунок результативну передачу. Аналітики оцінили гру українця в 371 бал, всього на 6 балів менше, ніж у португальця Кріштіану Роналду.
- Робін Госенс (Німеччина) – 427
- Доменіко Берарді (Італія) – 412
- Дензел Думфріз (Нідерланди) – 396
- Йозуа Кімміх (Німеччина) – 392
- Чіро Іммобіле (Італія) – 382
- Жорджіньйо Вейналдум (Нідерланди) – 379
- Джованні Ді Лоренцо (Італія) – 378
- Кріштіану Роналду (Португалія) – 377
- Андрій Ярмоленко (Україна) – 371
- Леонардо Спінаццола (Італія) – 366