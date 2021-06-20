20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Ярмоленко, як Роналду: лідер збірної України в ТОП-10 найкращих гравців Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 15:24
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Андрій Ярмоленко в двох матчах на Євро-2020 забив два м'ячі і зробив одну результативну передачу. Це дало змогу українцеві потрапити в десятку найкращих гравців турніру
Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи
Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко входить у десятку найкращих гравців Євро-2020, згідно зі статистикою InStat Index. До речі, після успішного старту на Євро Ярмоленко вирішив розлучитися з Вест Гемом.

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Лідер нашої команди забив два голи в двох матчах, а також записав на свій рахунок результативну передачу. Аналітики оцінили гру українця в 371 бал, всього на 6 балів менше, ніж у португальця Кріштіану Роналду.

  1. Робін Госенс (Німеччина) – 427
  2. Доменіко Берарді (Італія) – 412
  3. Дензел Думфріз (Нідерланди) – 396
  4. Йозуа Кімміх (Німеччина) – 392
  5. Чіро Іммобіле (Італія) – 382
  6. Жорджіньйо Вейналдум (Нідерланди) – 379
  7. Джованні Ді Лоренцо (Італія) – 378
  8. Кріштіану Роналду (Португалія) – 377
  9. Андрій Ярмоленко (Україна) – 371
  10. Леонардо Спінаццола (Італія) – 366

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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22:00
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