"Ярмоленко у ванні обливається Хайнекеном і п'є колу": Андрій пожинає плоди свого шоу з пляшками

Футболісти збірної України активно тролять свого лідера, який після переможної гри з Північної Македонією дозволив собі піти наперекір Роналду

Ярмоленко "запалює" на полі і за його межами / Фото: Канал Футбол

Партнери зі збірної України затролили Андрія Ярмоленка після його епічного виступу на пресконференції на завершення матчу з Північною Македонією, коли вінгер Вест Гема пропіарив пляшки спонсорів Євро-2020.

"Чи було у Ярмоленка вже поповнення картки після тієї пресконференції? Не знаю, либонь, вже зайшло. Подивимося, чи буде на вечері сьогодні щось новеньке", – пожартував про це Олександр Караваєв

"Я ще Ярмоленка сьогодні не бачив. Думаю, зараз заходжу, а він у ванні обливається Heineken або ще чимось, Coca Cola п'є", – розвинув тему напоїв Сергій Сидорчук

Нагадаємо, раніше на одній з пресконференцій на Євро Роналду прибрав зі столу дві пляшки коли і замість них поставив пляшку зі звичайною водою, підкресливши відданість здоровому способу життя.

Пізніше італієць Мануель Локателлі також відсунув від себе пляшки з колою. А лідер збірної Франції Поль Погба прибрав зі столу пиво. Погба – мусульманин. А ця релігія забороняє вживати алкоголь.

Позаяк Андрій Ярмоленко на пресконференції після поєдинку з Північної Македонією, в якому він відзначився голом і результативною передачею, навпаки, вирішив захистити напої, котрі потрапили в немилість інших зірок.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав кока-колу. А я поставлю кока-колу, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною!" – емоційно заявив Ярмоленко, звертаючись до спонсорів за столом для прес конференції

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Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)