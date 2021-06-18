18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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"Ярмоленко у ванні обливається Хайнекеном і п'є колу": Андрій пожинає плоди свого шоу з пляшками

Олег Люлька Олег Люлька
18 червня, 15:39
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Футболісти збірної України активно тролять свого лідера, який після переможної гри з Північної Македонією дозволив собі піти наперекір Роналду
Ярмоленко "запалює" на полі і за його межами
Ярмоленко "запалює" на полі і за його межами / Фото: Канал Футбол

Партнери зі збірної України затролили Андрія Ярмоленка після його епічного виступу на пресконференції на завершення матчу з Північною Македонією, коли вінгер Вест Гема пропіарив пляшки спонсорів Євро-2020.

"Чи було у Ярмоленка вже поповнення картки після тієї пресконференції? Не знаю, либонь, вже зайшло. Подивимося, чи буде на вечері сьогодні щось новеньке", – пожартував про це Олександр Караваєв

"Я ще Ярмоленка сьогодні не бачив. Думаю, зараз заходжу, а він у ванні обливається Heineken або ще чимось, Coca Cola п'є", – розвинув тему напоїв Сергій Сидорчук

Нагадаємо, раніше на одній з пресконференцій на Євро Роналду прибрав зі столу дві пляшки коли і замість них поставив пляшку зі звичайною водою, підкресливши відданість здоровому способу життя.

Пізніше італієць Мануель Локателлі також відсунув від себе пляшки з колою. А лідер збірної Франції Поль Погба прибрав зі столу пиво. Погба – мусульманин. А ця релігія забороняє вживати алкоголь.

Позаяк Андрій Ярмоленко на пресконференції після поєдинку з Північної Македонією, в якому він відзначився голом і результативною передачею, навпаки, вирішив захистити напої, котрі потрапили в немилість інших зірок.

"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав кока-колу. А я поставлю кока-колу, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною!" – емоційно заявив Ярмоленко, звертаючись до спонсорів за столом для прес конференції

Читайте також: Ярмоленка пропонують зробити Почесним громадянином Чернігова

Огляд матчу Україна – Північна Македонія (2:1)

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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