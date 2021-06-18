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Оце "Кабан" дає! Мілевський блиснув геніальною інтуїцією на матчі збірної України (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 00:51
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Перед самісіньким початком гри в Бухаресті Артем заявив на відео, що у воротах Північної Македонії розпишуться Ярмоленко і Яремчук. І інтуїція його не підвела
/ Фото: Instagram

Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський виявився відмінним провидцем. Прогноз, який уродженець Мінська дав перед початком матчу Україна – Північна Македонія в Бухаресті, виправдався майже повністю.

Будучи на трибунах стадіону в Бухаресті, "Кабан", як називає Мілевського його агент Артем Панков, сказав, що Україна виграє, а заб'ють Ярмоленко і Яремчук.

Як показав час, авторів голів Мілевський вгадав стовідсотково, лише дещо помилився з рахунком. Україна обіграла Північну Македонію 2:1, а не 2:0, як прогнозував Міля.

Нагадаємо, що перед грою в Бухаресті Мілевський весело провів час з македонськими уболівальниками, серед яких був друг Мілі – його ексодноклубник по київському Динамо македонець Горан Попов.

Вони навіть влаштували змагання – хто голосніше підтримає свою команду. Величезна компанія фанатів Північної Македонії виявилася голосистішою, і Мілевський, який кричав "Україна!", не стримався, від безпорадності вилаявшись: "С**а ... Не перекричу".

Увага! Нецензурна лексика!

Дивіться, як Україна обіграла Північну Македонію 2:1

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6
2
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2
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3
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2
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3
4
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2
1:3
0
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#
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Г
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1
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6
2
Україна
2
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3
3
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2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
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#
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І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
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0
4
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1
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