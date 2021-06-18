Оце "Кабан" дає! Мілевський блиснув геніальною інтуїцією на матчі збірної України (відео)

Перед самісіньким початком гри в Бухаресті Артем заявив на відео, що у воротах Північної Македонії розпишуться Ярмоленко і Яремчук. І інтуїція його не підвела

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Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський виявився відмінним провидцем. Прогноз, який уродженець Мінська дав перед початком матчу Україна – Північна Македонія в Бухаресті, виправдався майже повністю.

Будучи на трибунах стадіону в Бухаресті, "Кабан", як називає Мілевського його агент Артем Панков, сказав, що Україна виграє, а заб'ють Ярмоленко і Яремчук.

Як показав час, авторів голів Мілевський вгадав стовідсотково, лише дещо помилився з рахунком. Україна обіграла Північну Македонію 2:1, а не 2:0, як прогнозував Міля.

Нагадаємо, що перед грою в Бухаресті Мілевський весело провів час з македонськими уболівальниками, серед яких був друг Мілі – його ексодноклубник по київському Динамо македонець Горан Попов.

Вони навіть влаштували змагання – хто голосніше підтримає свою команду. Величезна компанія фанатів Північної Македонії виявилася голосистішою, і Мілевський, який кричав "Україна!", не стримався, від безпорадності вилаявшись: "С**а ... Не перекричу".

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Дивіться, як Україна обіграла Північну Македонію 2:1