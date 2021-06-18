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"Кабан" дает! Милевский блеснул гениальным чутьем на матче сборной Украины (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 00:51
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Буквально перед началом игры в Бухаресте Артем заявил на видео, что в воротах Северной Македонии распишутся Ярмоленко и Яремчук. И интуиция его не подвела
Артем Милевский на Евро-2020
Артем Милевский на Евро-2020 / Фото: Instagram

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский оказался отличным провидцем. Прогноз, который уроженец Минска дал перед началом матча Украина – Северная Македония в Бухаресте, оправдался практически полностью.

Будучи на трибунах стадиона в Бухаресте, "Кабан", как называет Милевского его агент Артем Панков, сказал, что Украина выиграет, а забьют Ярмоленко и Яремчук.

Как показало время, авторов голов Милевский угадал стопроцентно, лишь немного промахнулся со счетом. Украина обыграла Северную Македонию 2:1, а не 2:0, как прогнозировал Миля.

Напомним, что перед игрой в Бухаресте Милевский весело провел время с македонскими болельщиками, среди которых был друг Мили – его экс-одноклубник по киевскому Динамо македонец Горан Попов.

В один из моментов они устроили состязание – кто громче поддержит свою команду. Огромная компания фанатов Северной Македонии оказалась голосистее, и кричавший "Украина!" Милевский не сдержался, от бессилия выругавшись: "С**а... Не перекричу".

Внимание! Нецензурная лексика!

Смотрите, как Украина обыграла Северную Македонию 2:1

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
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3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
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0
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