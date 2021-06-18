"Кабан" дает! Милевский блеснул гениальным чутьем на матче сборной Украины (видео)

Буквально перед началом игры в Бухаресте Артем заявил на видео, что в воротах Северной Македонии распишутся Ярмоленко и Яремчук. И интуиция его не подвела

Артем Милевский на Евро-2020 / Фото: Instagram

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский оказался отличным провидцем. Прогноз, который уроженец Минска дал перед началом матча Украина – Северная Македония в Бухаресте, оправдался практически полностью.

Будучи на трибунах стадиона в Бухаресте, "Кабан", как называет Милевского его агент Артем Панков, сказал, что Украина выиграет, а забьют Ярмоленко и Яремчук.

Как показало время, авторов голов Милевский угадал стопроцентно, лишь немного промахнулся со счетом. Украина обыграла Северную Македонию 2:1, а не 2:0, как прогнозировал Миля.

Напомним, что перед игрой в Бухаресте Милевский весело провел время с македонскими болельщиками, среди которых был друг Мили – его экс-одноклубник по киевскому Динамо македонец Горан Попов.

В один из моментов они устроили состязание – кто громче поддержит свою команду. Огромная компания фанатов Северной Македонии оказалась голосистее, и кричавший "Украина!" Милевский не сдержался, от бессилия выругавшись: "С**а... Не перекричу".

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Смотрите, как Украина обыграла Северную Македонию 2:1