17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00 Відео
Нідерланди 2
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Нідерланди виходять в плей-офф і допомагають Україні

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 червня, 23:51
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Збірна Нідерландів обіграла Австрію і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, а українцям вистачить нічиї в останньому турі для другого місця
Ключевий момент матчу: Алаба фолить в штрафному
Ключевий момент матчу: Алаба фолить в штрафному / Фото: REUTERS

Збірна Нідерландів забезпечила собі участь в 1/8 фіналу Євро-2020. Для цього "помаранчеві" сьогодні переграли Австрію.

Дивіться також: Нідерланди – Австрія: відео голів та огляд матчу

Доля зустрічі була вирішена в її самому початку. Алаба наступив на ногу Думфрісу у власному штрафному. Арбітр спочатку не побачив цей епізод, але підказали відео-помічники. Пенальті чітко реалізував Депай.

Голландці домінували в цьому матчі і після перерви ще раз забили. У швидку контратаку втекли Мален і Думфріс і розкатали воротаря.

Нідерланди – Австрія – 2:0
Голи: Депа (11, пен.), Думфріс (67)

Нагадаємо, що сьогодні в цій групі Україна обіграла Північну Македонію.

Останній тур у цій групі відбудеться в понеділок, 21 червня. Нідерланди грають проти Північної Македонії, а Австрія зустрічається з Україною.

Щоб потрапити в плей-офф з другого місця нам потрібно перемагати. Або грати в нічию (тут нам допоміг другий гол голландців). Оскільки при однаковій кількості очок, в України на один забитий м'яч більше. У разі поразки – шанси затриматися на чемпіонаті Європи будуть мізерні.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
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2:0
Відео Про матч
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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