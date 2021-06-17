Нідерланди виходять в плей-офф і допомагають Україні

Збірна Нідерландів обіграла Австрію і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, а українцям вистачить нічиї в останньому турі для другого місця

Ключевий момент матчу: Алаба фолить в штрафному / Фото: REUTERS

Збірна Нідерландів забезпечила собі участь в 1/8 фіналу Євро-2020. Для цього "помаранчеві" сьогодні переграли Австрію.

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Доля зустрічі була вирішена в її самому початку. Алаба наступив на ногу Думфрісу у власному штрафному. Арбітр спочатку не побачив цей епізод, але підказали відео-помічники. Пенальті чітко реалізував Депай.

Голландці домінували в цьому матчі і після перерви ще раз забили. У швидку контратаку втекли Мален і Думфріс і розкатали воротаря.

Нідерланди – Австрія – 2:0

Голи: Депа (11, пен.), Думфріс (67)

Нагадаємо, що сьогодні в цій групі Україна обіграла Північну Македонію.

Останній тур у цій групі відбудеться в понеділок, 21 червня. Нідерланди грають проти Північної Македонії, а Австрія зустрічається з Україною.

Щоб потрапити в плей-офф з другого місця нам потрібно перемагати. Або грати в нічию (тут нам допоміг другий гол голландців). Оскільки при однаковій кількості очок, в України на один забитий м'яч більше. У разі поразки – шанси затриматися на чемпіонаті Європи будуть мізерні.