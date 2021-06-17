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Данія --
Бельгія --
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Австрія --
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Швеція --
Словаччина --
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Хорватія --
Чехія --
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Англія --
Шотландія --
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Франція --
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Німеччина --
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Польща --
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Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
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Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Перша перемога України на Євро! З шаленими нервами обіграли Північну Македонію

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 17:51
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Після поразки від Нідерландів команда Андрія Шевченка здолала збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Але скільки ж нервових клітин спалила ця перемога!
Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук
Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Збірна України здобула свою першу перемогу на Євро-2020! У Бухаресті команда Андрія Шевченка обіграла Північну Македонію 2:1, зробивши заявку на вихід до 1/8 фіналу. Героєм поєдинку став Андрій Ярмоленко. Але скільки ж нервових клітин у нас згоріло!

Перший тайм минув ідеально для нашої збірної і завершився з дуже комфортним рахунком 2:0 на користь України.

На 29-й хвилині Ярмоленко "тещиною" правою ногою з близької відстані переправив м'яч до сітки воріт Північної Македонії після витонченої передачі п'ятою від Караваєва.

На 34-й хвилині рахунок став 2:0 на користь України, коли Ярмоленко знайшов пасом Яремчука, а той, уникнувши офсайду, точним ударом реалізував вихід віч-на-віч.

Зазначимо, що завдяки вдалій грі в першому таймі Ярмоленко став новим рекордсменом збірної України за системою "гол+пас", обійшовши на два бали Шевченка.

Однак у другому таймі Північна Македонія почала робити те ж за рахунку 0:2, що і Україна в попередній зустрічі з Нідерландами. А саме – відігруватися.

І знову у нас не обійшлося без безглуздої помилки в обороні. Караваєв, трохи забарившись під час винесення м'яча з штрафного майданчика, вдарив ногою не по м'ячу, а по 37-річному Пандєву. І аргентинський арбітр Фернандо Андрес Рапалліні призначив пенальті.

І хоч Бущан парирував 11-метровий у виконанні Аліоського, цей же футболіст добив м'яч у сітку наших воріт. Так на 57-й хвилині перевага України стала мінімальною – 2:1.

Хивлювання продовжилося, коли на 83-й хвилині рефері, після перегляду VAR, призначив пенальті у ворота македонців за гру рукою, проте Маліновський не зміг забити з "позначки" і зняти всі питання про переможця. Удар Руслана парирував кіпер суперників Димитрієвський, а добити у нас виявилося нікому.

І все ж валідольні останні хвилини з моментами біля наших воріт до зміни рахунку не привели. Україна обіграла Північну Македонію – 2:1! Не так впевнено, як це раніше зробила Австрія (3:1), але хоч так...

21 червня на Україну в Бухаресті чекає заключний матч групового раунду Євро з Австрією. Варіантів перед цим поєдинком буде дуже багато. Можливо, українці, навіть програвши австрійцям, зможуть потрапити до 1/8 фіналу. Але краще не програвати і до нової порції спалених нервів не доводити.

Україна – Північна Македонія – 2:1
Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоський, 57
На 57-й хвилині Аліоський (Північна Македонія) не реалізував пенальті (воротар)
На 84-й хвилині Маліновський (Україна) не реалізував пенальті (воротар)
Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зінченко – Ярмоленко (Циганков, 69), Яремчук (Бєсєдін, 70), Маліновський (Соболь, 90+2)
Північна Македонія: Димитрієвський – С. Рістовський, Д. Велкоський (Тричковський, 86), Мусліу – Ніколов (Трайковський, 46), Адемі (Рістевський, 85), Спіровський (Чурлінов, 46), Аліоський – Бардхі (Аврамовський, 77) – Пандєв, Ельмас
Попередження: Шапаренко – Велкоський, Аврамовський

Груповий етап
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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Четвер, 17 червня
2:1
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