Перша перемога України на Євро! З шаленими нервами обіграли Північну Македонію

Після поразки від Нідерландів команда Андрія Шевченка здолала збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Але скільки ж нервових клітин спалила ця перемога!

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Збірна України здобула свою першу перемогу на Євро-2020! У Бухаресті команда Андрія Шевченка обіграла Північну Македонію 2:1, зробивши заявку на вихід до 1/8 фіналу. Героєм поєдинку став Андрій Ярмоленко. Але скільки ж нервових клітин у нас згоріло!

Перший тайм минув ідеально для нашої збірної і завершився з дуже комфортним рахунком 2:0 на користь України.

На 29-й хвилині Ярмоленко "тещиною" правою ногою з близької відстані переправив м'яч до сітки воріт Північної Македонії після витонченої передачі п'ятою від Караваєва.

На 34-й хвилині рахунок став 2:0 на користь України, коли Ярмоленко знайшов пасом Яремчука, а той, уникнувши офсайду, точним ударом реалізував вихід віч-на-віч.

Зазначимо, що завдяки вдалій грі в першому таймі Ярмоленко став новим рекордсменом збірної України за системою "гол+пас", обійшовши на два бали Шевченка.

Однак у другому таймі Північна Македонія почала робити те ж за рахунку 0:2, що і Україна в попередній зустрічі з Нідерландами. А саме – відігруватися.

І знову у нас не обійшлося без безглуздої помилки в обороні. Караваєв, трохи забарившись під час винесення м'яча з штрафного майданчика, вдарив ногою не по м'ячу, а по 37-річному Пандєву. І аргентинський арбітр Фернандо Андрес Рапалліні призначив пенальті.

І хоч Бущан парирував 11-метровий у виконанні Аліоського, цей же футболіст добив м'яч у сітку наших воріт. Так на 57-й хвилині перевага України стала мінімальною – 2:1.

Хивлювання продовжилося, коли на 83-й хвилині рефері, після перегляду VAR, призначив пенальті у ворота македонців за гру рукою, проте Маліновський не зміг забити з "позначки" і зняти всі питання про переможця. Удар Руслана парирував кіпер суперників Димитрієвський, а добити у нас виявилося нікому.

І все ж валідольні останні хвилини з моментами біля наших воріт до зміни рахунку не привели. Україна обіграла Північну Македонію – 2:1! Не так впевнено, як це раніше зробила Австрія (3:1), але хоч так...

21 червня на Україну в Бухаресті чекає заключний матч групового раунду Євро з Австрією. Варіантів перед цим поєдинком буде дуже багато. Можливо, українці, навіть програвши австрійцям, зможуть потрапити до 1/8 фіналу. Але краще не програвати і до нової порції спалених нервів не доводити.

Україна – Північна Македонія – 2:1

Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоський, 57

На 57-й хвилині Аліоський (Північна Македонія) не реалізував пенальті (воротар)

На 84-й хвилині Маліновський (Україна) не реалізував пенальті (воротар)

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зінченко – Ярмоленко (Циганков, 69), Яремчук (Бєсєдін, 70), Маліновський (Соболь, 90+2)

Північна Македонія: Димитрієвський – С. Рістовський, Д. Велкоський (Тричковський, 86), Мусліу – Ніколов (Трайковський, 46), Адемі (Рістевський, 85), Спіровський (Чурлінов, 46), Аліоський – Бардхі (Аврамовський, 77) – Пандєв, Ельмас

Попередження: Шапаренко – Велкоський, Аврамовський