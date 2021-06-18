Нідерланди – Австрія: відео голів та огляд матчу

Дивіться огляд і відео голів матчу в Амстердамі, в якому Нідерланди обіграли Австрію 2:0 і достроково вийшли до 1/8 фіналу Євро, попутно допомігши Україні

Форвард Нідерландів Депай / Фото: Reuters

В останньому матчі четверга, 17 червня, на Євро-2020 в Амстердамі зустрічалися суперники України по групі "С". Нідерланди обіграли Австрію 2:0.

Цей результат – на руку збірній України. Тепер, щоб посісти другу сходинку в групі і гарантовано вийти до 1/8 фіналу Євро-2020, нашій команді в поєдинку з австрійцями 21 червня в Бухаресті достатньо зіграти внічию.

НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ – 2:0

ДЕПАЙ, 11 (ПЕН), ДУМФРІС, 67

ОГЛЯД МАТЧУ

Рахунок у матчі Нідерланди – Амстердам був відкритий на 11-й хвилині. Капітан австрійців Алаба порушив правила у штрафному майданчику проти кривдника України Думфріса, і арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота гостей. 11-метровий впевнено реалізував Депай.

Відео гола Депая

На 67-й хвилині рахунок став 2:0 на користь Нідерландів. Контратаку господарів поля ударом майже в порожні ворота австрійців завершив Думфріс.

Відео гола Думфріса

Більше голів у Амстердамі забито не було. Завдяки перемозі над австрійцями з рахунком 2:0 Нідерланди самі достроково вийшли до 1/8 фіналу Євро і попутно допомогли Україні.

Нідерланди – Австрія – 2:0

Голи: Депай, 11 (пен), Думфріс, 66

Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 65) – де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг – Вегхорст (Мален, 64), Депай (Л. де Йонг, 82 )

Австрія: Бахманн – Лайнер, Драгович (Лінгарт, 84), Алаба, Гінтереггер, Ульмер – К. Шлагер (Онісіо, 84), Лаймер (Гриллич, 62), Забітцер – Баумгартнер (Лазаро, 69), Грегорич (Каладжич, 62)

Попередження: де Роон – Алаба, Бахман

Нагадаємо, раніше Україна здобула свою першу перемогу на Євро-2020, обігравши з рахунком 2:1 Північну Македонію.