17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 45+1’
Нідерланди 1
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Еріксен, що дивом вижив, з партнерами купував вино пляшками і сидів з гравцем Росії

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 22:41
Копіювати лінк
Колишній футболіст Локомотива Дмитро Буликін розповів про дружбу з Крістіаном Еріксеном, якого реанімували на поле під час Євро-2020, і життя в Амстердамі
Крістіан Еріксен на розминці
Крістіан Еріксен на розминці / Фото: Reuters

Колишній футболіст Локомотива і збірної Росії Дмитро Буликін розповів про дружбу з Крістіаном Еріксеном, який ледь не помер на футбольному полі. Під час матчу між Данією і Фінляндією 29-річний півзахисник данців Еріксен несподівано втратив свідомість. Медики реанімували його більше 10 хвилин, а потім доставили в лікарню.

Читайте також: Еріксену встановлять дефібрилятор – чи зможе він продовжувати грати?

"З Еріксеном добре знайомі: коли виступали за Аякс, то цілий рік сиділи поруч в роздягальні. У нас була хороша команда, тісно спілкувалися і часто проводили час разом: ходили по ресторанах, гуляли. Коли збиралися командою, купували вино пляшками. У Європі більше довіряють гравцям – вони самі знають, як готуватися до матчу. У Аяксі нас збирали за три години до гри. Що з тобою було до цього – нікому не було цікаво. Головне, що покажеш на полі. Всі знали, що не можна гуляти допізна, але могли сходити на вечерю і випити по келиху", – сказав Буликін championat.com

Данський футболіст Крістіан Еріксен
Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

"Весь час просив Еріксена віддавати мені хороші передачі. Крістіан ніколи не був жадібним футболістом, завжди дозволяв забивати голи партнерам по команді. Іноді від його передач отримував навіть більше задоволення, ніж від своїх голів. Від особистого спілкування залишалися виключно позитивні емоції: такий компанійський і добродушний хлопець"

Нагадаємо, що без Еріксена Данія поступилася Бельгії 1:2 і зараз посідає останнє місце в групі.

Раніше ми розповідали, що Еріксен, що пережив зупинку серця, вперше вийшов до вболівальників.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Дивись на: Трансляція
1:0 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти