Еріксен, що дивом вижив, з партнерами купував вино пляшками і сидів з гравцем Росії

Колишній футболіст Локомотива Дмитро Буликін розповів про дружбу з Крістіаном Еріксеном, якого реанімували на поле під час Євро-2020, і життя в Амстердамі

Крістіан Еріксен на розминці / Фото: Reuters

Колишній футболіст Локомотива і збірної Росії Дмитро Буликін розповів про дружбу з Крістіаном Еріксеном, який ледь не помер на футбольному полі. Під час матчу між Данією і Фінляндією 29-річний півзахисник данців Еріксен несподівано втратив свідомість. Медики реанімували його більше 10 хвилин, а потім доставили в лікарню.

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"З Еріксеном добре знайомі: коли виступали за Аякс, то цілий рік сиділи поруч в роздягальні. У нас була хороша команда, тісно спілкувалися і часто проводили час разом: ходили по ресторанах, гуляли. Коли збиралися командою, купували вино пляшками. У Європі більше довіряють гравцям – вони самі знають, як готуватися до матчу. У Аяксі нас збирали за три години до гри. Що з тобою було до цього – нікому не було цікаво. Головне, що покажеш на полі. Всі знали, що не можна гуляти допізна, але могли сходити на вечерю і випити по келиху", – сказав Буликін championat.com

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

"Весь час просив Еріксена віддавати мені хороші передачі. Крістіан ніколи не був жадібним футболістом, завжди дозволяв забивати голи партнерам по команді. Іноді від його передач отримував навіть більше задоволення, ніж від своїх голів. Від особистого спілкування залишалися виключно позитивні емоції: такий компанійський і добродушний хлопець"

Нагадаємо, що без Еріксена Данія поступилася Бельгії 1:2 і зараз посідає останнє місце в групі.

Раніше ми розповідали, що Еріксен, що пережив зупинку серця, вперше вийшов до вболівальників.