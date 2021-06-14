Пережив зупинку серця, Еріксен вперше вийшов до вболівальників (відео)

29-річний півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен ледь не помер на футбольному полі, але вже виглядає досить бадьоро

Крістіан Еріксен прийшов до тями після клінічної смерті / Фото: Reuters

У суботу на Євро-2020 ледь не сталася трагедія. Під час матчу між Данією і Фінляндією 29-річний півзахисник данців і італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Він просто впав на газон і не ворушився. Медики реанімували його більше 10 хвилин, а потім доставили в лікарню. І ось гравець вперше вийшов до вболівальників.

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Еріксен виглянув з вікна лікарні і привітав фанатів, які прийшли під стіни будівлі, щоб підтримати 29-річного футболіста. Півзахисник помахав людям, які скандували його ім'я і підняв палець вгору, показуючи, що з ним все в порядку. Та й виглядав Крістіан досить бадьоро для людини, у якої зупинилося серце.

Раніше ми повідомляли, що Еріксен заговорив після зупинки серця. "Що зі мною сталося?" – дивується півзахисник збірної Данії.

"Спасибі, я не здамся", – наводить слова 29-річного Еріксена La Gazzetta dello Sport

"Зараз мені краще". Хочу подякувати всім за те, що ви зробили для мене", – зазначив Крістіан, якого витягли з того світу за допомогою дефібрилятора

Як ми писали раніше, хоч Еріксен і передає привіти після зупинки серця, кар'єру йому, швидше за все, доведеться завершити.