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Пережив зупинку серця, Еріксен вперше вийшов до вболівальників (відео)

Олена Павлова Олена Павлова
14 червня, 12:48
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29-річний півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен ледь не помер на футбольному полі, але вже виглядає досить бадьоро
Крістіан Еріксен прийшов до тями після клінічної смерті
Крістіан Еріксен прийшов до тями після клінічної смерті / Фото: Reuters

У суботу на Євро-2020 ледь не сталася трагедія. Під час матчу між Данією і Фінляндією 29-річний півзахисник данців і італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Він просто впав на газон і не ворушився. Медики реанімували його більше 10 хвилин, а потім доставили в лікарню. І ось гравець вперше вийшов до вболівальників.

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Еріксен виглянув з вікна лікарні і привітав фанатів, які прийшли під стіни будівлі, щоб підтримати 29-річного футболіста. Півзахисник помахав людям, які скандували його ім'я і підняв палець вгору, показуючи, що з ним все в порядку. Та й виглядав Крістіан досить бадьоро для людини, у якої зупинилося серце.

Раніше ми повідомляли, що Еріксен заговорив після зупинки серця. "Що зі мною сталося?" – дивується півзахисник збірної Данії.

"Спасибі, я не здамся", – наводить слова 29-річного Еріксена La Gazzetta dello Sport

"Зараз мені краще". Хочу подякувати всім за те, що ви зробили для мене", – зазначив Крістіан, якого витягли з того світу за допомогою дефібрилятора

Як ми писали раніше, хоч Еріксен і передає привіти після зупинки серця, кар'єру йому, швидше за все, доведеться завершити.

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D
E
F
#
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І
Г
О
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Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
16:00
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Вівторок, 15 червня
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