Данія – Бельгія: відео голів та огляд матчу найдраматичнішої команди Євро-2020

Лідери групи B і одні з головних фаворитів чемпіонату бельгійці в другому турі турніру в Копенгагені зійшлися з постраждалими на старті данцями

Автор голу датчан Юссуф Поульсен у боротьбі за м'яч / Фото: Reuters

Після драматичного першого поєдинку на Євро-2020 проти Фінляндії до збірної Данії (0:1) прикута підвищена увага. Адже півсвіту, затамувавши подих спостерігало, як прямо на полі відкачували одного з лідерів команди Крістіана Еріксена. А сьогодні жителям півночі протистоїть один з фаворитів чемпіонату Бельгія.

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Після розгрому Росії 3:0 Бельгія сьогодні могла оформити вихід в плей-оф в разі перемоги. Але отримала гол у свої ворота вже на 2-й хвилині. Хейберг обікрав Денайера, відпасував Юссуфу Поульсену, який і забив найшвидший гол поточного Євро – 1:0.

Оборона данців дала збій вже на 55-й хвилині, коли шикарну за своєю організацією атаку провела Бельгія. Данці відпустили Лукаку, який запустив Де Брюйне, а той вже в чужій штрафній виклав м'яч під удар Азару – 1:1.

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Данія зустрінеться з Росією, а Бельгія – з Фінляндією. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 22:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

Також раніше ми давали 5 дій Сімона К'яера, які врятували Еріксена і Данію. Капітан "червоно-білих" не розгубився в критичній ситуації.

Дивіться огляд матчу Фінляндії і Данії