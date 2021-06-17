17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Данія – Бельгія: відео голів та огляд матчу найдраматичнішої команди Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 20:13
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Лідери групи B і одні з головних фаворитів чемпіонату бельгійці в другому турі турніру в Копенгагені зійшлися з постраждалими на старті данцями
Автор голу датчан Юссуф Поульсен у боротьбі за м'яч
Автор голу датчан Юссуф Поульсен у боротьбі за м'яч / Фото: Reuters

Після драматичного першого поєдинку на Євро-2020 проти Фінляндії до збірної Данії (0:1) прикута підвищена увага. Адже півсвіту, затамувавши подих спостерігало, як прямо на полі відкачували одного з лідерів команди Крістіана Еріксена. А сьогодні жителям півночі протистоїть один з фаворитів чемпіонату Бельгія.

Читайте також: Данія – Бельгія: онлайн матчу другого туру в групі В

Після розгрому Росії 3:0 Бельгія сьогодні могла оформити вихід в плей-оф в разі перемоги. Але отримала гол у свої ворота вже на 2-й хвилині. Хейберг обікрав Денайера, відпасував Юссуфу Поульсену, який і забив найшвидший гол поточного Євро – 1:0.

Оборона данців дала збій вже на 55-й хвилині, коли шикарну за своєю організацією атаку провела Бельгія. Данці відпустили Лукаку, який запустив Де Брюйне, а той вже в чужій штрафній виклав м'яч під удар Азару – 1:1.

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Данія зустрінеться з Росією, а Бельгія – з Фінляндією. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 22:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

Також раніше ми давали 5 дій Сімона К'яера, які врятували Еріксена і Данію. Капітан "червоно-білих" не розгубився в критичній ситуації.

Дивіться огляд матчу Фінляндії і Данії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
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