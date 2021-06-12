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Хорватія --
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Франція --
Німеччина --
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Росія --
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Уельс --
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Швейцарія --
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Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
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Польща --
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Італія --
Уельс --
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Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
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Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
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Франція --
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Герой дня на Євро-2020: 5 дій Симона Кьяера, які врятували Еріксена і Данію

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 22:55
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Капітан збірної Данії до прибуття медиків під час матчу з Фінляндією надав першу допомогу своєму партнеру і допоміг захистити його від цікавих очей
Симон К'єр втішає дружину Еріксена
Симон К'єр втішає дружину Еріксена / Фото: Reuters

Йде тільки другий день Євро-2020, а вболівальники і футболісти вже пережили шок. У поєдинку групи В Данія – Фінляндія 29-річний півзахисник данців Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Матч перервали, а гравця реанімували більше 10 хвилин. Зараз стан хавбека стабільне, але герої в цій ситуації не тільки лікарі.

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Данія – Фінляндія

В історії на "Паркен", яка могла закінчитися трагедією, справжнім капітаном показав себе захисник Мілана і збірної Данії Сімон Кьяер.

Ось 5 дії капітана, які заслуговують на повагу

1. У перші секунди після падіння Еріксена Кьяер перевірив, чи не проковтнув чи Еріксен мову і, оцінивши стан партнера, покликав на допомогу лікарів. І за твердженням деяких ЗМІ, навіть намагався зробити йому штучне дихання.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі / Фото: REUTERS

2. Капітан збірної Данії оперативно організував навколо Еріксена стіну з гравців збірної Данії, щоб захистити Крістіана, якому робили масаж серце, від камер і сторонніх очей. Хоча більшість його партнерів перебували в шоці і не стримували сліз.

Крістіана Еріс реанімують лікарі
Крістіана Еріс реанімують лікарі / Фото: Reuters

3. К'єр вчасно побачив, як на поле рветься дружина Еріксена Сабріна Квіст Йенсен. І, як міг, заспокоїв дівчину .

Дружина Крістіана Еріксена в істериці після того, як її чоловік втратив свідомість на полі
Дружина Крістіана Еріксена в істериці після того, як її чоловік втратив свідомість на полі / Фото: REUTERS

4. Знайшов у собі мужність не відвернути до глядачів, а дивитися, як лікарі повертають мало не з того світу його партнера. Щоб у разі чого надати допомогу.

5. Незважаючи на всі пережиті емоції, повів партнерів в бій , Щоб дограти цей жахливий матч.

Раніше ми повідомляли, чому датський футболіст впав на поле . Свою думку висловив лікар збірної України.

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