Герой дня на Євро-2020: 5 дій Симона Кьяера, які врятували Еріксена і Данію

Капітан збірної Данії до прибуття медиків під час матчу з Фінляндією надав першу допомогу своєму партнеру і допоміг захистити його від цікавих очей

Симон К'єр втішає дружину Еріксена / Фото: Reuters

Йде тільки другий день Євро-2020, а вболівальники і футболісти вже пережили шок. У поєдинку групи В Данія – Фінляндія 29-річний півзахисник данців Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Матч перервали, а гравця реанімували більше 10 хвилин. Зараз стан хавбека стабільне, але герої в цій ситуації не тільки лікарі.

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Данія – Фінляндія

В історії на "Паркен", яка могла закінчитися трагедією, справжнім капітаном показав себе захисник Мілана і збірної Данії Сімон Кьяер.

Ось 5 дії капітана, які заслуговують на повагу

1. У перші секунди після падіння Еріксена Кьяер перевірив, чи не проковтнув чи Еріксен мову і, оцінивши стан партнера, покликав на допомогу лікарів. І за твердженням деяких ЗМІ, навіть намагався зробити йому штучне дихання.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі / Фото: REUTERS

2. Капітан збірної Данії оперативно організував навколо Еріксена стіну з гравців збірної Данії, щоб захистити Крістіана, якому робили масаж серце, від камер і сторонніх очей. Хоча більшість його партнерів перебували в шоці і не стримували сліз.

Крістіана Еріс реанімують лікарі / Фото: Reuters

3. К'єр вчасно побачив, як на поле рветься дружина Еріксена Сабріна Квіст Йенсен. І, як міг, заспокоїв дівчину .

Дружина Крістіана Еріксена в істериці після того, як її чоловік втратив свідомість на полі / Фото: REUTERS

4. Знайшов у собі мужність не відвернути до глядачів, а дивитися, як лікарі повертають мало не з того світу його партнера. Щоб у разі чого надати допомогу.

5. Незважаючи на всі пережиті емоції, повів партнерів в бій , Щоб дограти цей жахливий матч.

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