Герой дня на Евро-2020: 5 действий Симона Кьяера, которые спасли Эриксена и Данию

Идет только второй день Евро-2020, а болельщики и футболисты уже пережили шок. В поединке группы В Дания – Финляндия 29-летний полузащитник датчан Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. Матч прервали, а игрока реанимировали более 10 минут. Сейчас состояние хавбека стабильное, но герои в этой ситуации не только врачи.
В истории на "Паркен", которая могла закончиться трагедией, настоящим капитаном показал себя защитник Милана и сборной Дании Симон Кьяер.
Вот 5 действия капитана, которые заслуживают уважения
1. В первые секунды после падения Эриксена Кьяер проверил, не проглотил ли Эриксен язык и, оценив состояние партнера, позвал на помощь врачей. И по утверждению некоторых СМИ, даже пытался сделать ему искусственное дыхание.
2. Капитан сборной Дании оперативно организовал вокруг Эриксена стену из игроков сборной Дании, чтобы защитить Кристиана, которому делали массаж сердце, от камер и посторонних глаз. Хотя большинство его партнеров находились в шоке и не сдерживали слез.
3. Кьер вовремя увидел, как на поле рвется жена Эриксена Сабрина Квист Йенсен. И, как мог, успокоил девушку.
4. Нашел в себе мужество не отвернуться к зрителям, а смотреть, как врачи возвращают чуть ли не с того света его партнера. Чтобы в случае чего оказать помощь.
5. Несмотря на все пережитые эмоции, повел партнеров в бой, чтобы доиграть этот ужасный матч.
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