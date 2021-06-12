Герой дня на Евро-2020: 5 действий Симона Кьяера, которые спасли Эриксена и Данию

Капитан сборной Дании до прибытия медиков во время матча с Финляндией оказал первую помощь своем партнеру и помог защитить его от любопытных глаз

Симон Кьер утешает жену Эриксена / Фото: Reuters

Идет только второй день Евро-2020, а болельщики и футболисты уже пережили шок. В поединке группы В Дания – Финляндия 29-летний полузащитник датчан Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. Матч прервали, а игрока реанимировали более 10 минут. Сейчас состояние хавбека стабильное, но герои в этой ситуации не только врачи.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия

В истории на "Паркен", которая могла закончиться трагедией, настоящим капитаном показал себя защитник Милана и сборной Дании Симон Кьяер.

Вот 5 действия капитана, которые заслуживают уважения

1. В первые секунды после падения Эриксена Кьяер проверил, не проглотил ли Эриксен язык и, оценив состояние партнера, позвал на помощь врачей. И по утверждению некоторых СМИ, даже пытался сделать ему искусственное дыхание.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле / Фото: REUTERS

2. Капитан сборной Дании оперативно организовал вокруг Эриксена стену из игроков сборной Дании, чтобы защитить Кристиана, которому делали массаж сердце, от камер и посторонних глаз. Хотя большинство его партнеров находились в шоке и не сдерживали слез.

Кристиана Эрисена реанимируют врачи / Фото: Reuters

3. Кьер вовремя увидел, как на поле рвется жена Эриксена Сабрина Квист Йенсен. И, как мог, успокоил девушку.

Жена Кристиана Эриксена в истерике после того, как ее муж потерял сознание на поле / Фото: REUTERS

4. Нашел в себе мужество не отвернуться к зрителям, а смотреть, как врачи возвращают чуть ли не с того света его партнера. Чтобы в случае чего оказать помощь.

5. Несмотря на все пережитые эмоции, повел партнеров в бой, чтобы доиграть этот ужасный матч.

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