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Евро-2020

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Почему датский футболист рухнул на поле: рассказал врач сборной Украины

Елена Павлова Елена Павлова
12 июня, 20:42
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Вячеслав Попов предположил, почему 29-летнему Кристиану Эриксену пришлось делать массаж сердца прямо на газоне Паркена во время поединка Евро-2020 с Финляндией
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле / Фото: REUTERS

Сегодня во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией едва не произошла трагедия. Полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, а поединок остановили при счете 1:1.

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Свое мнение по поводу инцидента высказал врач сборной Украины Вячеслав Попов:

"Из того, что я видел, то здесь можно думать про острую коронарную недостаточность с остановкой сердца, либо на острую сердечную недостаточность с остановкой сердца. Потому что дефибрилляция проводится только при остановке сердца. Есть, правда, и третий вариант. Очень часто у футболистов имеется варикоз с узлами. И, может быть, при большой нагрузке этот тромбик ушел с вен ног или бедер, и возникла тромбоэмболия артерии. Вот три момента, приводящие к мгновенной смерти или остановке сердца"

Ранее мы также сообщали, что Эриксен жив! Футболист открыл глаза, покидая стадион на носилках.

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