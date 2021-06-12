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Евро-2020

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Жена пыталась прорваться к Эриксену, пока врачи пытались его реанимировать (фото)

Александр Трикиша Александр Трикиша
12 июня, 20:35
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Сабрина Квист Йенсен поддерживала супруга Кристиана Эриксена на стадионе в матче против Финляндии и сразу же бросилась к полю, когда увидела, что он потерял сознание. Но ее не пускали к игроку
Жена Кристиана Эриксена в истерике после того, как ее муж потерял сознание на поле
Жена Кристиана Эриксена в истерике после того, как ее муж потерял сознание на поле / Фото: REUTERS

Матч Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван после того, как игрок датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Супруга игрока Сабрина Квист Йенсен поддерживала супруга на трибуне и сразу же выбежала к кромке поля.

Девушку на поле пытались успокоить лидеры сборной Дании Симон Кьяер и Каспер Шмейхель. Было видно, что она в панике, ведь даже она не знала о состоянии футболиста.

Напомним, Эриксен рухнул на газон в концовке первого тайма. Около 10 минут врачи предоставляли медицинскую помощь игроку прямо на поле, пытаясь реанимировать датчанина. Позже игрока закрыли флагами от вездесущих камер и увезли в подтрибунное помещение.

Также появились фото, как Эриксена увозили с поля. Камера зафиксировала, как после жуткого падения на ровном месте и массажа сердца футболист сборной Дании и миланского Интера открыл глаза.

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