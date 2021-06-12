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Дружина намагалася прорватися до Еріксена, поки лікарі намагалися його реанімувати (фото)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
12 червня, 20:35
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Сабріна Квіст Єнсен підтримувала чоловіка Крістіана Еріксена на стадіоні в матчі проти Фінляндії і відразу ж кинулася до поля, коли побачила, що він втратив свідомість. Але її не пускали до гравця
Дружина Крістіана Еріксена в істериці після того, як її чоловік втратив свідомість на полі
Дружина Крістіана Еріксена в істериці після того, як її чоловік втратив свідомість на полі / Фото: REUTERS

Матч Євро-2020 між Данією і Фінляндією був перерваний після того, як гравець данської збірної Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі. Дружина гравця Сабріна Квіст Єнсен підтримувала чоловіка на трибуні і відразу ж вибігла до краю поля.

Дівчину на полі намагалися заспокоїти лідери збірної Данії Сімон К’єр і Каспер Шмейхель. Було видно, що вона в паніці, адже навіть вона не знала про стан футболіста.

Нагадаємо, Еріксен звалився на газон в кінцівці першого тайму. Близько 10 хвилин лікарі надавали медичну допомогу гравцеві прямо на полі, намагаючись реанімувати данця. Пізніше гравця закрили прапорами від всюдисущих камер і відвезли в підтрибунне приміщення.

Також з'явилися фото, як Еріксена вивозили з поля. Камера зафіксувала, як після моторошного падіння на рівному місці і масажу на серці футболіст збірної Данії і міланського Інтера відкрив очі.

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