Футболист Дании рухнул на поле во время Евро-2020, но Эриксон жив! Первое фото в сознании

Полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, а поединок остановили при счете 1:1.
Как реанимировали игрока
Долгое время прямо на газоне его реанимировали врачи, делая непрямой массаж сердца, а болельщики и партнеры плакали и молились. После долгой паузы врачи унесли Эриксена с поля. Партнеры по команде окружили игрока, чтобы защитить от камер.
Что с будет с матчем
По официальной информации матч, который остановили на 43-й минуте, пока перенесен на более поздний срок. На когда – пока неясно.
ЖЕНА В ШОКЕ
Во время инцидента игроки сборной Дании пытались успокоить супругу Кристиана Эриксена Сабрину Квист Йенсен.
ЭРИКСЕН ЖИВОЙ
По последней информации, врачи стабилизировали состояние Эриксена. Стадион в Копенгагене он покидал на носилках в кислородной маске и глаза были открыты.
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