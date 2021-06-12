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Футболист Дании рухнул на поле во время Евро-2020, но Эриксон жив! Первое фото в сознании

Елена Павлова Елена Павлова
12 июня, 19:56
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Кристиан Эриксен потерял сознание во время поединка чемпионата Европы с Финляндией, его долго не могли привести в чувства, однако стадион он покидал на носилках и глаза были открыты
Кристиана Эрисена реанимируют врачи
Кристиана Эрисена реанимируют врачи / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, а поединок остановили при счете 1:1.

Как реанимировали игрока

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия

Долгое время прямо на газоне его реанимировали врачи, делая непрямой массаж сердца, а болельщики и партнеры плакали и молились. После долгой паузы врачи унесли Эриксена с поля. Партнеры по команде окружили игрока, чтобы защитить от камер.

Что с будет с матчем

По официальной информации матч, который остановили на 43-й минуте, пока перенесен на более поздний срок. На когда – пока неясно.

ЖЕНА В ШОКЕ

Во время инцидента игроки сборной Дании пытались успокоить супругу Кристиана Эриксена Сабрину Квист Йенсен.

ЭРИКСЕН ЖИВОЙ

По последней информации, врачи стабилизировали состояние Эриксена. Стадион в Копенгагене он покидал на носилках в кислородной маске и глаза были открыты.

Фото Getty Images

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