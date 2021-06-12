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Евро-2020

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Эриксен жив! Футболист открыл глаза (фото)

Олег Люлька Олег Люлька
12 июня, 20:30
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Камера зафиксировала, как после жуткого падения на ровном месте и массажа сердца футболист сборной Дании и миланского Интера открыл глаза

Кристиан Эриксен жив! Он покидал поле в сознании. Камера зафиксировала его с открытыми глазами, футболист придерживал кислородную маску рукой.

Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на поле прямо во время матча Евро-2020 против Финляндии. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.

Эриксен. Падение

Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Эриксен. Реанимация

Позже Эриксена игроки сборной Дании унесли с поля за ширмой.

За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Его реанимировали прямо на поле. Уносили с поля футболиста в сознании
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Его реанимировали прямо на поле. Уносили с поля футболиста в сознании / Фото: Getty Images

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