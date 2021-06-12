Еріксен живий! Футболіст розплющив очі (фото)

Крістіан Еріксен живий! Він залишав поле при свідомості. Камера зафіксувала його з відкритими очима, футболіст притримував кисневу маску рукою.
Нагадаємо, футболіст збірної Данії та Інтера Крістіан Еріксен звалився без свідомості на полі прямо під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. До того ж все сталося на рівному місці, без зіткнень.
Лікарі робили йому масаж серця безпосередньо на полі.
Пізніше Еріксена гравці збірної Данії винесли з поля за ширмою.
За життя Еріксена продовжують боротися лікарі – вже в лікарні, куди доправили гравця.