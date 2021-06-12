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12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Чому датський футболіст рухнув на полі: розповів лікар збірної України

Олена Павлова Олена Павлова
12 червня, 20:42
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В'ячеслав Попов припустив, чому 29-річному Крістіану Еріксену довелося робити масаж серця прямо на газоні "Паркена" під час поєдинку Євро-2020 з Фінляндією
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі / Фото: REUTERS

Сьогодні під час матчу Євро-2020 між Данією і Фінляндією ледь не сталася трагедія. Півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Він просто впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, а поєдинок зупинили за рахунку 1:1.

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Свою думку з стосовно інциденту висловив лікар збірної України В'ячеслав Попов:

"З того, що я бачив, то тут можна думати про гостру коронарну недостатність із зупинкою серця, або на гостру серцеву недостатність із зупинкою серця. Тому що дефібриляція проводиться тільки при зупинці серця. Є, правда, і третій варіант. Дуже часто у футболістів є варикоз з вузлами. І, може бути, при великому навантаженні цей тромбік пішов з вен ніг або стегон, і виникла тромбоемболія артерії. Ось три моменти, які призводять до миттєвої смерті або зупинки серця"

Раніше ми також повідомляли, що Еріксен живий! Футболіст відкрив очі, залишаючи стадіон на носилках.

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