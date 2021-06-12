Чому датський футболіст рухнув на полі: розповів лікар збірної України

В'ячеслав Попов припустив, чому 29-річному Крістіану Еріксену довелося робити масаж серця прямо на газоні "Паркена" під час поєдинку Євро-2020 з Фінляндією

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі / Фото: REUTERS

Сьогодні під час матчу Євро-2020 між Данією і Фінляндією ледь не сталася трагедія. Півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Він просто впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, а поєдинок зупинили за рахунку 1:1.

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Свою думку з стосовно інциденту висловив лікар збірної України В'ячеслав Попов:

"З того, що я бачив, то тут можна думати про гостру коронарну недостатність із зупинкою серця, або на гостру серцеву недостатність із зупинкою серця. Тому що дефібриляція проводиться тільки при зупинці серця. Є, правда, і третій варіант. Дуже часто у футболістів є варикоз з вузлами. І, може бути, при великому навантаженні цей тромбік пішов з вен ніг або стегон, і виникла тромбоемболія артерії. Ось три моменти, які призводять до миттєвої смерті або зупинки серця"

Раніше ми також повідомляли, що Еріксен живий! Футболіст відкрив очі, залишаючи стадіон на носилках.