Дания – Бельгия: видео голов и обзор матча самой драматичной команды Евро-2020

Лидеры группы B и одни из главных фаворитов чемпионата бельгийцы во втором туре турнира в Копенгагене сошлись с пострадавшими на старте датчанами

Автор гола датчан Юссуф Поульсен в борьбе за мяч / Фото: Reuters

После драматичного первого поединка на Евро-2020 против Финляндии к сборной Дании (0:1) приковано повышенное внимание. Ведь полмира затаив дыхание наблюдали, как прямо на поле откачивали одного из лидеров команды Кристиана Эриксена. А сегодня северянам противостоит один из фаворитов чемпионата Бельгия.

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После разгрома России 3:0 Бельгия сегодня могла оформить выход в плей-офф в случае победы. Но получила гол в свои ворота уже на 2-й минуте. Хейберг обокрал Денайера, отпасовал Юссуфу Поульсену, который и забил самый быстрый гол текущего Евро – 1:0.

Оборона датчан дала сбой уже на 55-й минуте, когда шикарную по своей организации атаку провела Бельгия. Датчане отпустили Лукаку, который запустил Де Брюйне, а тот уже в чужой штрафной выложил мяч под удар Азару – 1:1.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Дания встретится с Россией, а Бельгия – с Финляндией. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 22:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

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Смотрите обзор матча Финляндии и Дании