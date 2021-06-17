17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Дания – Бельгия: видео голов и обзор матча самой драматичной команды Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 20:13
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Лидеры группы B и одни из главных фаворитов чемпионата бельгийцы во втором туре турнира в Копенгагене сошлись с пострадавшими на старте датчанами
Автор гола датчан Юссуф Поульсен в борьбе за мяч
Автор гола датчан Юссуф Поульсен в борьбе за мяч / Фото: Reuters

После драматичного первого поединка на Евро-2020 против Финляндии к сборной Дании (0:1) приковано повышенное внимание. Ведь полмира затаив дыхание наблюдали, как прямо на поле откачивали одного из лидеров команды Кристиана Эриксена. А сегодня северянам противостоит один из фаворитов чемпионата Бельгия.

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После разгрома России 3:0 Бельгия сегодня могла оформить выход в плей-офф в случае победы. Но получила гол в свои ворота уже на 2-й минуте. Хейберг обокрал Денайера, отпасовал Юссуфу Поульсену, который и забил самый быстрый гол текущего Евро – 1:0.

Оборона датчан дала сбой уже на 55-й минуте, когда шикарную по своей организации атаку провела Бельгия. Датчане отпустили Лукаку, который запустил Де Брюйне, а тот уже в чужой штрафной выложил мяч под удар Азару – 1:1.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Дания встретится с Россией, а Бельгия – с Финляндией. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 22:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

Также ранее мы давали 5 действий Симона Кьяера, которые спасли Эриксена и Данию. Капитан "красно-белых" не растерялся в критической ситуации.

Смотрите обзор матча Финляндии и Дании

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Финляндия
Мисс Финляндия-2012
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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