Форвард Дании забил один из самых быстрых голов в истории Евро

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен забил бельгийцам уже на 99-й секунде матча, это второй результат в истории чемпионатов Европы

Поульсен забивает быстрый гол в ворота Куртуа / Фото: Getty Images

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Евро-2020. Мы ведем онлайн трансляцию поединка Дания – Бельгия.

Открыл счет в поединке нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен. Для этого 27-летнему форварду понадобилось всего 99 секунд. Что является вторым результатом в истории чемпионатов Европы.

Автором же самого быстрого гола континентальных первенств является бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко. На Евро-2004 он забил в ворота Греции на 66-й секунде.

Ранее мы писали о невероятном рекорде Ярмоленко и Яремчука. Футболисты сборной Украины стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.