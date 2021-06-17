На Евро такого еще не было! Невероятный рекорд Ярмоленко и Яремчука

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук добились исторического результата на чемпионате Европы, поразив ворота соперника в победном матче с Северной Македонией 2:1 в Бухаресте.
Они стали первым в истории дуэтом, забившим в стартовых двух матчах своей команды на одном Евро.
До них подобное не удавалось никому, сообщает Opta.
Смотрите, как Ярмоленко и Яремчук забивали македонцам
Напомним, что ранее Ярмоленко и Яремчук отметились голами в игре первого тура с Нидерландами, которая завершилась поражением украинцев 2:3.
Интересно, что вскоре Ярмоленко и Яремчук могут стать одноклубниками. Как мы писали, украинского форварда Гента желает заполучить Вест Хэм.