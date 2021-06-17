17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Дания – Бельгия: онлайн матча второго тура в группе В

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 июня, 13:41
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Для одной из команд-хозяек чемпионата Европы встреча носит судьбоносный характер после поражения о Финляндии и потери Кристиана Эриксена
Сборная Бельгии
Сборная Бельгии / Фото: Reuters

В четверг на Евро проходит три поединка. Первый из них запланирован на 16:00 в Бухаресте. На нашем сайте – онлайн Украина – Северная Македония. Затем на поле в Копенгагене выйдут сборные Бельгии и Дании – соперники по группе В.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото, статистикой и видео самых интересных моментов.

Онлайн Дания – Бельгия

Расклады перед боем. Подопечным Каспера Хьюлманда после неудачи на старте в дуэли с финнами отступать некуда. Второе поражение может поставить крест на надеждах выйти в плей-офф. Бельгийцы же в статусе одного из фаворитов Евро-2020 чувствуют себя раскованнее. И если у хозяев из-за инцидента с сердцем не сможет играть Кристиан Эриксен, то у гостей наоборот – пополнение. Полузащитник МанСити Кевин де Брюйне, пропустивший встречу с россиянами, ожидается на поле в столице Дании.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Личные встречи. Впервые соперники сыграли между собой еще в 1922 году! С тех пор выиграли по шесть раз и трижды расходились ничьей. Интересно, что в рамках чемпионатов Европы Дания побеждала трижды, Бельгия – дважды. Но вот последние два "свидания", в рамках Лиги наций, остались за "дьяволами".

Прогнозы. Букмекеры FAVBET преимущество отдают сборной Бельгии, хотя парни Роберто Мартинеса играют в гостях. На нее можно поставить с коэффициентом 2.03, на Данию – 4.20, на ничью – 3.35. На двоих соперники забьют два или три мяча.

Где смотреть. На украинском телевидении прямую трансляцию ведут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Рефери матча – 48-летний нидерландец Бьорн Кейперс. Его ассистенты на линиях и видеопомощник – соотечественники, а вот четвертый судья – швед Андреас Экберг.

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Вспомним, как Дания неожиданно уступила Финляндии и потеряла Эриксена:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
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22:00
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Пятница, 18 июня
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19:00
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