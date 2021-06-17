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Словакия --
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Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
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Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
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Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Эриксену установят дефибриллятор – сможет ли он продолжать играть?

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 12:16
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Датский футболист пережил остановку сердца на поле, которая вызвала нарушение сердечного ритма. Врачи рекомендовали ему имплантировать кардиовертер-дефибриллятор
Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор
Кристиану Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор / Фото: Reuters

Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор после перенесенной остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии в прошлую субботу.

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ИКД необходим после сердечного приступа из-за нарушения ритма. Об этом сказал доктор датской команды Мортен Боесен, которого цитирует BBC. Также он добавил, что сейчас Кристиан чувствует себя хорошо.

"Кристиан согласился на эту процедуру. Кроме того, план был подтвержден национальными и международными специалистами, которые рекомендуют одинаковый курс лечения", – добавил медик.

Напомним, в первом тайме матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи и партнеры по команде пытались его реанимировать на протяжении десятка минут. Позже появилась информация, что у датчанина остановилось сердце, но причины пока неизвестны.

Стоит отметить, что Эриксен сможет продолжить карьеру с дефибриллятором. Недавний пример – игрок сборной Нидерландов Дейли Блинд. Правда, после инцидента с Эриксеном Блинд боялся выходить на матч против Украины.

Некоторое время назад игроку Аякса стало плохо во время матча. Медики поставили диагноз "воспаление сердечной мышцы" и установили кардиовертер-дефибриллятор, после чего Блинд вернулся на поле. Тем не менее, в одном из следующих матчей у него отказал дефибриллятор, но трагедии удалось избежать.

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Четверг, 17 июня
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Пятница, 18 июня
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