14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Игрок Нидерландов боялся выходить на матч с Украиной. У него проблемы с сердцем

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 июня, 09:07
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Дэйли Блинд, у которого была операция на сердце, опасался за свое здоровье накануне старта Евро-2020. Защитник боялся повторить судьбу Кристиана Эриксена
Блинду было страшно после того, как у Эриксена остановилось сердце
Блинду было страшно после того, как у Эриксена остановилось сердце / Фото: Getty Images

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд признался, что побаивался выходить на поле в матче Евро-2020 с Украиной (3:2) после инцидента с остановкой сердца у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

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Напомним, Эриксен потерял сознание прямо на поле во время матча Дания – Финляндия. У футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти датчанину жизнь. Игра была отложена на некоторое время, но все же доиграна в тот же день и завершилась победой финнов – 1:0.

"Мне пришлось преодолеть психологический барьер, чтобы выйти на поле после инцидента с Эриксеном. Горжусь тем, что мне это удалось. Конечно, в конце концов, эмоции выходят наружу. Произошедшее произвело на меня сильное впечатление. Чем больше я узнавал об этом, тем тяжелее становилось.

Информация о том, что у Кристиана сейчас все хорошо, придает всем силы, чтобы играть дальше", – цитирует Блинда Goal.

Напомним, в конце 2019 года у Дэйли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее футболист перенес операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение продолжить карьеру.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
16:00
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19:00
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22:00
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Вторник, 15 июня
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