Игрок Нидерландов боялся выходить на матч с Украиной. У него проблемы с сердцем

Дэйли Блинд, у которого была операция на сердце, опасался за свое здоровье накануне старта Евро-2020. Защитник боялся повторить судьбу Кристиана Эриксена

Блинду было страшно после того, как у Эриксена остановилось сердце / Фото: Getty Images

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд признался, что побаивался выходить на поле в матче Евро-2020 с Украиной (3:2) после инцидента с остановкой сердца у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

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Напомним, Эриксен потерял сознание прямо на поле во время матча Дания – Финляндия. У футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти датчанину жизнь. Игра была отложена на некоторое время, но все же доиграна в тот же день и завершилась победой финнов – 1:0.

"Мне пришлось преодолеть психологический барьер, чтобы выйти на поле после инцидента с Эриксеном. Горжусь тем, что мне это удалось. Конечно, в конце концов, эмоции выходят наружу. Произошедшее произвело на меня сильное впечатление. Чем больше я узнавал об этом, тем тяжелее становилось.

Информация о том, что у Кристиана сейчас все хорошо, придает всем силы, чтобы играть дальше", – цитирует Блинда Goal.

Напомним, в конце 2019 года у Дэйли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее футболист перенес операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение продолжить карьеру.

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