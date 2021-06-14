Гравець Нідерландів боявся виходити на матч з Україною. У нього проблеми з серцем

Дейлі Блінд, у якого була операція на серці, побоювався за своє здоров'я напередодні старту Євро-2020. Захисник боявся повторити долю Крістіана Еріксена

Блінду було страшно після того, як у Эріксена зупинилося серце / Фото: Getty Images

Захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд зізнався, що побоювався виходити на поле в матчі Євро-2020 з Україною (3:2) після інциденту із зупинкою серця у півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена.

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Нагадаємо, Еріксен знепритомнів прямо на полі під час матчу Данія – Фінляндія. У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати данцеві життя. Гра була відкладена на деякий час, але все ж дограна в той же день і завершилася перемогою фінів – 1:0.

"Мені довелося подолати психологічний бар'єр, щоб вийти на поле після інциденту з Еріксеном. Пишаюся тим, що мені це вдалося. Звичайно, в кінці кінців, емоції виходять назовні. Подія справила на мене сильне враження. Чим більше я дізнавався про це, тим важче ставало.

Інформація про те, що у Крістіана зараз все добре, надає всім сили, щоб грати далі" , – цитує Блінда Goal.

Нагадаємо, в кінці 2019 року у Дейлі Блінда був діагностований міокардит. Пізніше футболіст переніс операцію. Батько захисника, Данні Блінд, заявив, що повернення сина на поле не є на сто відсотків безпечним. Однак гравець прийняв рішення продовжити кар'єру.

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