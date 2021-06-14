Какой матч, какие эмоции! Украина стартовала на Евро: репортаж из Амстердама

Корреспондент Спорт Сегодня побывал в Голландии, где подопечные Андрея Шевченко стартовали на Евро-2020. И поговорил с чемпионом мира

В Амстердам на матч Нидерланды - Украина прехали наши фанаты со всей Европы

Как же можно не влюбиться в этот феноменальный Амстердам?! Неисчерпаемая энергия июньского солнца, помноженная на освежающую влагу от необъятного лабиринта замысловатых каналов – кажется, что в этом неповторимом воздухе витает сама Госпожа Свобода.

Оранжевое небо, оранжевые папы, мамы, дети. Неистовый, ярко оранжевый стадион, стартовый матч европейского первенства, и наши футболисты, готовые бросить вызов этой неистовой, мощной бурлящей махине. Где-то это все уже было.

Дежавю из детства? Однако! Малыши, появившиеся на свет в бесконечно далеком 1988-м, уже достигли возраста Христа. А наша команда, пускай выступавшая под другим гербом и другим флагом, выходившая на поле под звуки другого гимна. Но вне всяких сомнений – Наша, состоящая большей частью из украинских игроков, руководимая великим украинским Тренером Валерием Лобановским. Тогда сборная СССР победила будущих чемпионов, Летучих голландцев с Гуллитом, Райкардом и Ван Бастеном, все решил гол закарпатского киевлянина Василия Раца.

Сегодня вашему покорному слуге довелось встретить других героев того матча – Олег Валерьевич Протасов, Алексей Александрович Михайличенко и Анатолий Васильевич Демьяненко мирно обедали за столиком уютного ресторанчика на главной площади Амстердама.

Не смея мешать трапезе, удалось нашим заслуженным футболистам один вопрос на ходу, когда они уже направлялись в отель:

- Вы вспоминали сегодня о матче СССР – Голландия 88?

"Вот только о нем и думали! – отшутился спешащий на обязательный предматчевый коронавирусный тест Михайличенко. – Но если уж вспоминать, то лучше первый матч, а не второй." (в том Евро мы пересеклись с голландцами дважды – проиграли им в финале, завоевав почетное серебро – прим. авт).

"Желаем сборной Украины стартовать так же удачно, как и мы тогда! – вступил в разговор Протасов. – Будем болеть за наших!"

В Кельне в 1988-м болельщиков из СССР практически не было, что неудивительно – "железный занавес" был еще на крепком замке. Казалось, минимальное число украинских фанатов в Амстердаме следовало ожидать и сегодня – в 2021-м не менее прочный "железный занавес" для жителей Украины соорудили голландцы, не пожелав внести нашу страну в список государств, благонадежных с коронавирусной точки зрения (Германия, например, уже не считает Украину частью зоны риска).

Но опасения оказались напрасными. Фанаты желто-синих прибыли в Амстердам. Из Германии и Англии, из Испании и Португалии, из Италии и Греции. Да и местные – украинцы из Голландии – наши ведь есть везде! В городе то и дело можно было услышать удалое "Слава Украине!"

Принимали активное участие, настраиваясь на вечерний матч, и колоритные поклонники "оранжевых" – совместные фото с гостями, своеобразное братание (пускай на дистанции!) – постепенно действо перемещалось ближе к стадиону.

Поднимаясь в ложу прессы, ваш корреспондент неожиданно оказался бок о бок с чемпионом мира Бастианом Швайнштайгером, ныне работающим в роли эксперта на Первом государственном телевизионном канале ARD. Воспользоваться ситуацией и перекинуться парой слов с знаменитым немцем было делом чести – тот охотно откликнулся.

- Герр Швайнштайгер, вы помните, как пять лет назад в стартовом матче Евро 2016 провели гол в ворота сборной Украины? Кажется, это был ваш последний гол в составе Бундестим?

- Да, незабываемые эмоции! Вы из Украины? Были на этом матче?

- Да, довелось наблюдать за празднованием вашего гола с близкого расстояния, метров с двадцати. (смеемся). Тогда Германия победила – 2:0. Что вы думаете о сегодняшней украинской сборной?

- Ваша команда стала намного сильнее, выглядит очень неплохо

- Рискнете сделать прогноз на сегодняшний матч?

- Думаю – 2:1 в пользу хозяев...

Долгожданный матч начался стартовым натиском голландцев, к радости оранжевой торсиды – ревевшей и бесновавшейся.

Украинская сборная отчаянно отбивалась. Когда же наши стали проводить контрвыпады, и голландские болельщики умолкали, за дело принимались немногочисленные украинские сектора – и дружное "Украина, вперед!" разносилось над стадионом.

Первый тайм – "по нулям", давал повод для осторожного оптимизма. Начало второго. 0:1! 0:2! Катастрофа!

75-я минута. Замечательный гол Ярмоленко, вселивший надежду! Четыре минуты спустя – Яремчук! Какая умница! 2:2!!

Дамфрис, 85-я, 2:3... Крушение. Какой матч, какие эмоции. Швайнштайгер оказался прав. Почти. Украина уступила, но показала очень достойную игру. Ждем матча с македонцами, и надеемся на лучшее...