13 июня 16:00 Видео
Англия 1
Хорватия 0
13 июня 19:00 О матче
Австрия 3
Северная Македония 1
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды 3
Украина 2
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Какой матч, какие эмоции! Украина стартовала на Евро: репортаж из Амстердама

Алексей Исаенко Алексей Исаенко
14 июня, 01:35
Копировать ссылку
Корреспондент Спорт Сегодня побывал в Голландии, где подопечные Андрея Шевченко стартовали на Евро-2020. И поговорил с чемпионом мира
В Амстердам на матч Нидерланды - Украина прехали наши фанаты со всей Европы
В Амстердам на матч Нидерланды - Украина прехали наши фанаты со всей Европы

Как же можно не влюбиться в этот феноменальный Амстердам?! Неисчерпаемая энергия июньского солнца, помноженная на освежающую влагу от необъятного лабиринта замысловатых каналов – кажется, что в этом неповторимом воздухе витает сама Госпожа Свобода.

Оранжевое небо, оранжевые папы, мамы, дети. Неистовый, ярко оранжевый стадион, стартовый матч европейского первенства, и наши футболисты, готовые бросить вызов этой неистовой, мощной бурлящей махине. Где-то это все уже было.

Дежавю из детства? Однако! Малыши, появившиеся на свет в бесконечно далеком 1988-м, уже достигли возраста Христа. А наша команда, пускай выступавшая под другим гербом и другим флагом, выходившая на поле под звуки другого гимна. Но вне всяких сомнений – Наша, состоящая большей частью из украинских игроков, руководимая великим украинским Тренером Валерием Лобановским. Тогда сборная СССР победила будущих чемпионов, Летучих голландцев с Гуллитом, Райкардом и Ван Бастеном, все решил гол закарпатского киевлянина Василия Раца.

Сегодня вашему покорному слуге довелось встретить других героев того матча – Олег Валерьевич Протасов, Алексей Александрович Михайличенко и Анатолий Васильевич Демьяненко мирно обедали за столиком уютного ресторанчика на главной площади Амстердама.

Не смея мешать трапезе, удалось нашим заслуженным футболистам один вопрос на ходу, когда они уже направлялись в отель:

- Вы вспоминали сегодня о матче СССР – Голландия 88?

"Вот только о нем и думали! – отшутился спешащий на обязательный предматчевый коронавирусный тест Михайличенко. – Но если уж вспоминать, то лучше первый матч, а не второй." (в том Евро мы пересеклись с голландцами дважды – проиграли им в финале, завоевав почетное серебро – прим. авт).

"Желаем сборной Украины стартовать так же удачно, как и мы тогда! – вступил в разговор Протасов. – Будем болеть за наших!"

В Кельне в 1988-м болельщиков из СССР практически не было, что неудивительно – "железный занавес" был еще на крепком замке. Казалось, минимальное число украинских фанатов в Амстердаме следовало ожидать и сегодня – в 2021-м не менее прочный "железный занавес" для жителей Украины соорудили голландцы, не пожелав внести нашу страну в список государств, благонадежных с коронавирусной точки зрения (Германия, например, уже не считает Украину частью зоны риска).

Но опасения оказались напрасными. Фанаты желто-синих прибыли в Амстердам. Из Германии и Англии, из Испании и Португалии, из Италии и Греции. Да и местные – украинцы из Голландии – наши ведь есть везде! В городе то и дело можно было услышать удалое "Слава Украине!"

Принимали активное участие, настраиваясь на вечерний матч, и колоритные поклонники "оранжевых" – совместные фото с гостями, своеобразное братание (пускай на дистанции!) – постепенно действо перемещалось ближе к стадиону.

Поднимаясь в ложу прессы, ваш корреспондент неожиданно оказался бок о бок с чемпионом мира Бастианом Швайнштайгером, ныне работающим в роли эксперта на Первом государственном телевизионном канале ARD. Воспользоваться ситуацией и перекинуться парой слов с знаменитым немцем было делом чести – тот охотно откликнулся.

- Герр Швайнштайгер, вы помните, как пять лет назад в стартовом матче Евро 2016 провели гол в ворота сборной Украины? Кажется, это был ваш последний гол в составе Бундестим?
- Да, незабываемые эмоции! Вы из Украины? Были на этом матче?

- Да, довелось наблюдать за празднованием вашего гола с близкого расстояния, метров с двадцати. (смеемся). Тогда Германия победила – 2:0. Что вы думаете о сегодняшней украинской сборной?
- Ваша команда стала намного сильнее, выглядит очень неплохо

- Рискнете сделать прогноз на сегодняшний матч?
- Думаю – 2:1 в пользу хозяев...

Долгожданный матч начался стартовым натиском голландцев, к радости оранжевой торсиды – ревевшей и бесновавшейся.

Украинская сборная отчаянно отбивалась. Когда же наши стали проводить контрвыпады, и голландские болельщики умолкали, за дело принимались немногочисленные украинские сектора – и дружное "Украина, вперед!" разносилось над стадионом.

Первый тайм – "по нулям", давал повод для осторожного оптимизма. Начало второго. 0:1! 0:2! Катастрофа!

75-я минута. Замечательный гол Ярмоленко, вселивший надежду! Четыре минуты спустя – Яремчук! Какая умница! 2:2!!

Дамфрис, 85-я, 2:3... Крушение. Какой матч, какие эмоции. Швайнштайгер оказался прав. Почти. Украина уступила, но показала очень достойную игру. Ждем матча с македонцами, и надеемся на лучшее...

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
3:1
Смотри на: О матче
3:2
Украина О матче
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять