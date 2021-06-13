Украина начнет в городе селедки, каналов и танцующих домов: вкусный гид по Амстердаму

Столицу Нидерландов ежегодно посещает 17 миллионов туристов, а в июне в рамках Евро-2020 там сыграет команда Шевченко. Ловите полезный гид по неспящему городу

13 июня в Амстердаме сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020 против Нидерландов. Для тех, кто таки добрался в столицу Нидерландов, чтобы поддержать "сине-желтых", мы подготовили небольшой, но интересный гид. Он расскажет, где сделать эффектное селфи в городе свободы и бесконечных каналов. Где можно вкусно поесть и что прихватить с собой напоследок, кроме радости от победы.

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На фото любого туриста, побывавшего в Амстердаме, есть живописные мосты и каналы города, загруженные всевозможными лодками, со старинными домами на берегу. А каждый год город посещает 17 миллионов человек! Особое внимание стоит обратить на Reguliersgracht, где собраны аж 7 мостов.

"Танцующие дома" Дамрака расположены на главной улице, ведущей с центрального вокзала Амстердама в город. Симпатичные изогнутые здания стоят прямо у воды. Они были признаны самыми фотографируемыми домами в Европе.

Что посетить в Амстердаме

1 . Рейксмузеум – это место для знакомства с историей страны и одно из самых узнаваемых зданий города, которое придумал архитектор Питер Кейперс. Тут находятся полотна голландских мастеров Золотого Века, а также интересные выставки, посвященные ремеслам и искусству. Детям точно понравится экспозиция кукольных домиков XVII столетия. Рейксмузеум входит в ТОП-20 самых посещаемых художественных музеев мира.

2. Помимо многочисленных каналов и мостов, которыми славится город, своеобразной достопримечательностью Амстердама неизменно остается квартал красных фонарей в старейшем районе De Wallen и кофешопы, легально продающие коноплю и продукты из нее. Очень популярны музеи эротики и секса.

3. Конечно, достоин посещения и музей Ван Гога, но если времени в обрез, то лучше пройдитесь по местным рынкам, чтобы прочувствовать всю атмосферу. На уличном рынке Albert Cuypmarkt можно найти все: от дорогих вин до велосипедных замков. Но главное – беззаботная атмосфера этого места. Уникален и единственный в мире плавучий цветочный рынок. Цветы на этом месте продавались с XVII века.

Где поесть в Амстердаме

Заведений в городе великое множество на любой кошелек. Но есть и действительно популярные места:

1. Coffee & Coconuts — любимое место местных жителей, чтобы позавтракать, поработать, встретиться с друзьями или просто забежать на перекус. Уютное здание с подвесными скамейками, зеленью и свежемолотым кофе от 2,8 евро. Из фирменных блюд – яйца на тосте с авокадо и беконом. А за печенье с морской солью и лесными орехами, говорят, можно отдать душу. Завтраки стартуют от 6 евро. А молотый кофе или в зернах можно купить на развес и пить дома.

2. Если хотите подкрепиться, как следует, то это сеть заведений Loetje, где готовят шикарные бифштексы от 18,25 евро. И к ним нужно обязательно брать местный белый хлеб, чтобы вымакивать умопомрачительную подливу. Но и бургеры у них невероятно хороши. В общем, кому за мясом, тому – сюда.

3. "Лучшая пицца в моей жизни", – так многие описывают свое посещение пиццерии Sotto. Если верить различным гидам, по Амстердаму, то туда ходят эмигранты из Италии и говорят, что вкуснее только у мамы дома. А также туристы, если хотят недорого поесть в хорошем заведении. Пицца стартует от 7,90 евро.

Что выпить и чем закусить

Обязательная закуска – это местная селедочка, которую нужно есть обязательно держа руками за хвост. Она подается со свежим лучком и солеными огурцами, при желании на хлебе. Говорят, что если приехали в Амстердам и не попробовали местной селедки, считайте, что там и не были! Также в городе популярны всевозможные крокеты и мясные шарики. И, конечно же, знаменитый голландский сыр! А на десерт – строупвафли с карамельным или медовым сиропом.

Амстердам – родина одной из самых популярных марок пива – Heineken. Поэтому пива тут много и на любой вкус. Также в Нидерландах популярен Женевер — крепкий (от 30 до 48 % крепости) спиртной напиток, полученный путем дистилляции переброженного сусла из соложенного ячменя и ароматизированного ягодами можжевельника с другими пряностями. Самые смелые мешают два этих напитка.

Транспорт в Амстердаме

Конечно же, велосипед! Двухколесных в городе больше, чем жителей – более 1 миллиона на 873 000 человек. Но цены на аренду не дешевые – от 9 до 18 евро в сутки. Поэтому вполне можно передвигаться по городу и пешком, так как столица Нидерландов меньше по размеру, чем большинство мегаполисов Европы. Билет на общественный транспорт на час стоит 3,20€, на сутки – 8,5€. Но можно сэкономить и купить проездной на автобус, поезд, метро.

/ Фото: Pixabay

Что с собой забрать

Везти из Амстердама селедочку или легкие наркотики мы вам не советуем – тут и отравиться можно, и нарваться на разборки с полицией. А вот всевозможные виды сыров, которые бережно пакуют, можете прихватить. Король сыров Например, король сыром, по мнению самих нидерландцев, "Старый Амстердам" из семейства "Гауда".

А также захватите на память деревянные башмачки, которые уже стали произведением искусства.

Ранее мы писали, что сборная Украины нашла себе базу перед Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольные матчи в мае и июне.