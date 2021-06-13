Кто из легенд поддержит Украину. Фотофакт из Амстердама

Украинские фанаты встретили в столице Нидерландов трех знаменитых футболистов – Олега Протасова, Алексея Михайличенко и Анатолия Демьяненко

Фаны и звезды. Фото instagram.com/zoryalondonsk

В воскресенье, 13 июня, в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" состоится поединок чемпионата Европы, которого с нетерпением ждут наши болельщики. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.

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За несколько часов до матча украинские болельщики встретили в столице Нидерландов легенд украинского футбола. Фанаты сфотографировались с Олегом Протасовым, Алексеем Михайличенко и Анатолием Демьяненко.

Напомним, что у этой троицы свои воспоминания о сборной Нидерландов. В финале Евро-1988 Протасов, Демьяненко и Михайличенко вышли в стартовом составе на матч с "оранжевыми". Тогда Нидерланды победили СССР со счетом – 2:0.

Ранее мы писали, почему сборная Украины играет с Нидерландами, а не с Голландией.